İkisi de Erdoğan'a atıf yaptı! AK Parti'de il başkanları Makas ve Güngör istifa etti

AK Parti'de Çanakkale ve Ağrı il başkanlarını görevlerini bıraktıklarını duyurdu. İki isim de açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a atıf yaptı.

Çanakkale İl Başkanlığından istifa eden Naim Makas, "5 yıldır büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevimi Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tamamlamış bulunuyorum" açıklamasında bulundu.

Güngör ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Yüzyılı'nın ilk ve belki de en önemli virajı olan önümüzdeki seçimler için 26.01.2023 tarihinden beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Ağrı İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezimizin takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile görevimi bırakıyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır