HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İkisi de Erdoğan'a atıf yaptı! AK Parti'de il başkanları Makas ve Güngör istifa etti

İkisi de Erdoğan'a atıf yaptı! AK Parti'de il başkanları Makas ve Güngör istifa etti

17.09.2024 08:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'de iki il başkanı istifa etti. Çanakkale ve Ağrı il başkanları Naim Makas ile Orhan Güngör görevlerinden ayrılmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

İkisi de Erdoğan'a atıf yaptı! AK Parti'de il başkanları Makas ve Güngör istifa etti

AK Parti'de Çanakkale ve Ağrı il başkanlarını görevlerini bıraktıklarını duyurdu. İki isim de açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a atıf yaptı.

naim

Çanakkale İl Başkanlığından istifa eden Naim Makas, "5 yıldır büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevimi Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tamamlamış bulunuyorum" açıklamasında bulundu.

hBT2rN85_400x400

Güngör ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Yüzyılı'nın ilk ve belki de en önemli virajı olan önümüzdeki seçimler için 26.01.2023 tarihinden beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Ağrı İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezimizin takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile görevimi bırakıyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Çanakkale istifa ak parti
En Çok Okunan Haberler
Sahnede neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne telefon fırlatıldı! Ağzına geleni söyledi

Sahnede neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne telefon fırlatıldı! Ağzına geleni söyledi

İhaleleriyle gündem olan Şahinbey Belediyesi fenomen ismi getirip reklamını yaptırdı!

İhaleleriyle gündem olan Şahinbey Belediyesi fenomen ismi getirip reklamını yaptırdı!

Leva 19 TL, Lari 13 TL oldu, bu kez onları da kaçırdılar

Leva 19 TL, Lari 13 TL oldu, bu kez onları da kaçırdılar

‘MMA dövüşçüsüyüm, ben buraya Kore’yi yığarım’

‘MMA dövüşçüsüyüm, ben buraya Kore’yi yığarım’

İğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

İğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

Kurye, kucağında çocuğu olan anneyi taciz etti! Linç edilmek istendi

Kurye, kucağında çocuğu olan anneyi taciz etti! Linç edilmek istendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.