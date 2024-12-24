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  4. İkisi de hayatını kaybetmişti... O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Çarpan araba takla atarak durabildi

İkisi de hayatını kaybetmişti... O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Çarpan araba takla atarak durabildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.12.2024 09:27
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Ankara'nın Mamak ilçesinde refüje çarptıktan sonra otomobilden inen 22 yaşındaki Atakan Ekinci ve 23 yaşındaki arkadaşı Taner Doğan’ın aracı kontrol ederken arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüsü ortayı çıktı.

İkisi de hayatını kaybetmişti... O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Çarpan araba takla atarak durabildi

Kaza, 20 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu Kayaş mevkisinde meydana geldi. Atakan Ekinci ve Taner Doğan'ın içerisinde bulunduğu 06 EYF 194 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak hasar aldı. Otomobilden inerek hasarı inceleyen 2 arkadaşa, arkadan gelen 06 EVT 406 plakalı otomobil çarptı.

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ÇARPIP TAKLA ATTI

Ekinci ve Doğan çarpmanın etkisiyle savrulurken, çarpan otomobil de takla atarak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ekinci ve Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İki arkadaşa çarpan otomobilin sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ KAYDETMİŞ

Öte yandan, Atakan Ekinci ile Taner Doğan'ın hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin iki arkadaşa çarptıktan sonra takla atarak durabildiği anlar görüldü.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
araba kaza
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