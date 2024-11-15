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İkisi de ölümle burun buruna! Ağabeyinin vahşetini tıpatıp tekrarladı: Muhabir kız arkadaşını vurup intihara kalkıştı

15.11.2024 14:18
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Elazığ'da sarsıcı bir olay yaşandı. Vahap Selim Çetin, muhabir kız arkadaşı Semra Demirelli'yi ensesinden vurarak ağır yaraladı. Çetin daha sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Saldırganın ağabeyinin de temmuz ayında kız arkadaşını öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı.

İkisi de ölümle burun buruna! Ağabeyinin vahşetini tıpatıp tekrarladı: Muhabir kız arkadaşını vurup intihara kalkıştı

Vahap Selim Çetin ağabeyinin izinden gidip kız arkadaşını vurdu! Elazığ'da yerel bir televizyonda muhabirlik yapan Semra Demirelli gibi kendi durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

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KISKANÇLIK MESELESİNDEN TARTIŞMA YAŞADILAR

Olay, öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin, yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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KIZ ARKADAŞINI VURUP KAÇTI

Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Çetin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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AĞABEYİ DE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞTİ

Öte yandan Vahap Selim Çetin'in (29) ağabeyi Halil Çetin de temmuz ayında kız arkadaşı Rukiye Yıldırım'ı (29) Hazar Gölü kıyısında bir aracın içerisinde tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Muhabir Elazığ
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