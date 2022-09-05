İkisi karıştırılınca öyle etkileri var ki! Bal ve sarımsağın faydalarına şaşıracaksınız

Sarımsak ve bal çok eski zamanlardan beri ilaç tedavilerinde kullanılıyor. Bitkisel tedavileri tercih eden kişilerin hastalıklarda sıklıkla kullandığı bu ikili genellikle ayrı olarak tüketilse de birleştiklerinde mucizevi etkiler yaratıyorlar. Sarımsak ve balın tüm faydaları birleşerek hastalıklara karşı tam koruma sağlıyorlar. Ancak bu karışımı yapmadan önce kullanacağınız iki malzemenin de organik olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Aç karnına içilmesi önerilen bu karışım doğal şifa kaynağı olarak görülüyor.

BAL VE SARIMSAK NASIL TÜKETİLİR?

Malzemeler

1 su bardağı bal

10 diş çiğ sarımsak

Yapılışı

Sarımsakları ufak ufak doğrayınız ve kavanozun içine atınız. Daha sonra üzerine balı dökerek karıştırınız. 7 gün boyunca her sabah bu karışımdan bir yemek kaşığı ılık suya karıştırıp tüketiniz. 1,5 hafta ara verdikten sonra 7 gün boyunca tekrar tüketiniz. Karışımı oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

FAYDALARI