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İkisi karıştırılınca öyle etkileri var ki! Bal ve sarımsağın faydalarına şaşıracaksınız

05.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bal ve sarımsak ayrı ayrı birçok hastalığa iyi gelen besinler arasında bulunuyor. Enerji veren, kansere karşı koruma sağlayan doğal antioksidan olarak görülen bu besinler karıştırıldığında etkileri daha da artıyor. Sarımsak ve balın karıştırılması tuhaf geliyorsa ve etkilerini merak ediyorsanız bu habere göz atabilirsiniz.

İkisi karıştırılınca öyle etkileri var ki! Bal ve sarımsağın faydalarına şaşıracaksınız

Sarımsak ve bal çok eski zamanlardan beri ilaç tedavilerinde kullanılıyor. Bitkisel tedavileri tercih eden kişilerin hastalıklarda sıklıkla kullandığı bu ikili genellikle ayrı olarak tüketilse de birleştiklerinde mucizevi etkiler yaratıyorlar. Sarımsak ve balın tüm faydaları birleşerek hastalıklara karşı tam koruma sağlıyorlar. Ancak bu karışımı yapmadan önce kullanacağınız iki malzemenin de organik olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Aç karnına içilmesi önerilen bu karışım doğal şifa kaynağı olarak görülüyor.

BAL VE SARIMSAK NASIL TÜKETİLİR?

Malzemeler

1 su bardağı bal
10 diş çiğ sarımsak

Yapılışı

Sarımsakları ufak ufak doğrayınız ve kavanozun içine atınız. Daha sonra üzerine balı dökerek karıştırınız. 7 gün boyunca her sabah bu karışımdan bir yemek kaşığı ılık suya karıştırıp tüketiniz. 1,5 hafta ara verdikten sonra 7 gün boyunca tekrar tüketiniz. Karışımı oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Yeni Proje - 2022-09-05T092610.881

FAYDALARI

  • Bu iki besinde kanın pıhtılaşmasını önler. Özellikle tromboz ve varislerin oluşumunu engeller. İçerdikleri sülfür maddesi vücuttaki kan akışını dengeler.
  • Kalp sağlığını kötü etkileyen yüksek tansiyon rahatsızlığı içinde kan akışının dengede olması gerekir. Bu karışım kan akışını dengelediğinden yüksek tansiyon ve buna bağlı gelişebilecek kalp hastalıkları riskini azaltır.
  • Çiğ sarımsak "alisin maddesi" bakımından oldukça zengindir. Bu madde damarlarda birikmiş kötü kolesterolü temizleyerek kan dolaşımını destekler. Aynı zamanda trigliserit seviyelerinin de dengede kalmasını sağlar.
  • Vücuttaki dengesiz enflamasyon yüzünden ortaya çıkan kronik rahatsızlıkları azaltmak için de uzmanlar bu karışımı öneriyor. Ayrıca bu karışım ödem toplamayı engelleyerek, kas rahatsızlıkları için doğal ağrı kesici oluyor.
  • İki besinde de yüksek miktarda bulunan antimikrobiyel maddeler bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun zararlı hücrelere karşı savunmasını artırır.
  • Enfeksiyon virüsü sonucu ortaya çıkan boğaz iltihaplanmasını da önleyen bu mucize karışım, sürekli öksürüklerde de doğal tedavi olarak kullanılır.
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