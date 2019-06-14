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İkisi Muhabir 38 Kişiye ‘Ekonomik İstikrarı Zayıflatma’ Davası

14.06.2019 20:27 | Son Güncelleme

2018’in Ağustos ayında Türk Lirası'ndaki ani değer kaybını bankaların ve yetkililerin nasıl karşıladığını haberleştiren iki Bloomberg muhabiri ve haberi sosyal medyada eleştirel yorumlarla paylaşan 26 kişi aleyhine dava açıldı

İkisi Muhabir 38 Kişiye ‘Ekonomik İstikrarı Zayıflatma’ Davası

2018’in Ağustos ayında Türk Lirası'ndaki ani değer kaybını bankaların ve yetkililerin nasıl karşıladığını haberleştiren iki Bloomberg muhabiri ve haberi sosyal medyada eleştirel yorumlarla paylaşan 26 kişi aleyhine dava açıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayeti üzerine açılan davada sanıklar hakkında 2 ila 5 yıl hapis cezası isteniyor.

İddianamede muhabirler Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç yaptıkları haberle, Türkiye ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalışmakla suçlanıyor. İddianamede ayrıca ilgili haberi, sosyal medya hesaplarından paylaşan ve Türkiye'deki bankalarla ekonomiyi eleştiren paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait, ‘’Haber değeri taşıyan olaylar hakkında adil ve doğru haberler yapan muhabirlerimize yönelik iddianameyi kınıyoruz. Onların yanındayız ve bu sıkıntılı süreçte onları destekleyeceğiz" dedi.

Ekonomi kanalı, ilk duruşmanın 20 Eylül'de İstanbul'da görüleceğini belirtti. Davayla ilgili BDDK açıklama yapmadı.

Türkiye Merkez Bankası’nın bağımsızlığıyla ilgili endişeler ve ABD ile gerilimli ilişkiler, geçen yıl döviz kurunda krize neden olmuş ve Türk Lirası yüzde 30 değer kaybetmişti. İçişleri Bakanlığı o dönemde, sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 7 Ağustos 2018 tarihi itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabının tespit edildiğini, konuyla ilgili adli tahkikata başlandığını açıklamıştı.

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