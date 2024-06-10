İkisi de 25 yaşındaydı! Sivas'ta 4 gün arayla aynı acı... Uzmanlar uyarıyor: Dokunmayın!

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi'nin vücuduna kene yapıştı.

ÇOBAN HASTANEYE KALDIRILDI

AA ve İHA'da yer alan habere göre rahatsızlanan Ekberi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

6 HAZİRAN'DA YAŞAMINI YİTİRDİ

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekberi, 6 Haziran'da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Ekberi'nin cenazesi Afganistan'a götürüldü.

Gülbidin Ekberi

4 GÜN SONRA AYNI YAŞTA BİR CAN DAHA

Bu acıdan 4 gün sonra yine Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki Emre Naçar'ın vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan Naçar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EMRE DE KURTARILAMADI

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Emre Naçar da, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakınlarına teslim edilen Naçar'ın cenazesinin, Olukman köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Emre Naçar

KENEYİ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN

Uzmanlar, benzer durumda keneyi ateşle yakmaya ya da üzerine kolonya döküp çıkarmaya çalışılmamasını; en yakın sağlık kuruluşuna giderek tedaviye başlanılmasını öneriyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, "Sigara basılması, benzin dökülmesi, kolonya dökülmesi gibi yöntemler tamamen yanlış yöntemler. Bunlara dikkat edelim, asla kendimiz çıkarmayalım" dedi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





