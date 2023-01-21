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İkisini de diri diri yakmış! Torunun ifadesinde kan donduran itiraf 'Anneannemle teyzemin üzerine benzini döküp...'

21.01.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dehşete düşüren ev yanında yeni detaylar ortaya çıktı. Dairede çıkan yangında 63 yaşındaki Hülya Çetinkaya ile hemşire kızı 46 yaşındaki Filiz Kaplan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayda, elinde bidonla eve geldiği iddia edilen torun cinayet şüphesiyle gözaltına alınırken torunun, tartıştığı teyzesi ile anneannesinin üzerine kapıları kilitleyerek yangın çıkardığı ileri sürülmüştü. Son olarak torunun ifadesine ulaşıldı. Torun, anneanne ve teyzesini diri diri yaktığını itiraf etti.

İkisini de diri diri yakmış! Torunun ifadesinde kan donduran itiraf 'Anneannemle teyzemin üzerine benzini döküp...'

Antalya'da meydana gelen ev yangınında ortaya çıkan detaylar ve torunun verdiği ifadedeki itirafı dehşete düşürdü. Torunun cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı yangında anneanne ve teyze hayatını kaybetti. Kapıları kilitleme ayrıntısının tüyler ürperttiği olay, dün 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede yaşandı.

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ÖNCE TARTIŞTI, SONRA...

Torun O.A., içinde yanıcı madde olduğu değerlendirilen 5 litrelik bidon ile birlikte yaşadığı anneannesi Hülya Çetinkaya'nın evine gelip, tartışmaya başladı. Anneanne ve torunu arasındaki tartışmayı duyan, üst katta oturan, O.A.'nın teyzesi Filiz Kaplan da telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi.

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Kaplan, daha sonra annesi ile yeğeni O.A.'nın dairesine indi. Bu kez O.A. ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

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DUMANDAN ETKİLENİP HASTANELİK OLDU

Tartışma sırasında, evde yangın başladı. Alevlerin üst kata sıçradığı anlarda, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan incelemede ise 2 kadının cansız bedeni bulundu. Dumandan etkilenen O.A. da hastaneye götürüldü.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız bedenler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hastanedeki tedavisinin ardından O.A.'yı gözaltına aldı.

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Yapılan incelemede; yangında ölen 2 kişinin, Hülya Çetinkaya ile hemşire kızı Filiz Kaplan olduğu, O.A.'nın yangın çıkarıp, teyzesi ile anneannesinin üzerine evin kapısını kilitlediği belirlendi.

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O.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hülya Çetinkaya ile Filiz Kaplan'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderildi.

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BENZİNİ ÜZERLERİNE DÖKÜP ATEŞE VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Para nedeniyle tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya ile teyzesi Filiz Kaplan'ı eve kilitleyerek yangın çıkardığı belirlenen O.A.'nın, polisteki ifadesinde, 5 litre benzin dolu bidonla eve geldiğini söylediği öğrenildi. O.A.'nın, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzemle tartışmaya başladık. Daha sonra üzerlerine benzini döküp ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip çıktım" dediği belirtildi.

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Feci ev yangınında tüyler ürperten ayrıntı! Üstlerine kapıları kilitleyip... Feci ev yangınında tüyler ürperten ayrıntı! Üstlerine kapıları kilitleyip...

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