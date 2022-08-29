İkisini karıştırmayın! Basur sanıyorsunuz ama kanser olabilir

Kanser nedeniyle her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Bu sebeple kanserin erken teşhis edilmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Çoğu zaman kanser belirtileriyle diğer hastalıklar karıştırılmaktadır. Toplumda sıklıkla görülen hemoroid belirtileri de kanser belirtileriyle karıştırılan hastalıklardandır. Belirtiler hakkında bilinçli olup erken teşhis etmek ve doğru müdahalede bulunmak hayat kurtarmaktadır. Basur ve kanser arasındaki farklar için bu haberi okuyabilirsiniz.

HEMOROİD NEDİR?

Basur olarak da bilinen hemoroidler, poponuzun içinde ve çevresinde oluşan topaklardır. Bunlar, tahriş olabilen ve kanamaya, incinmeye, kaşınmaya başlayabilen şişmiş damarlardır. Genellikle birkaç gün sonra kendiliğinden iyileşirler, ancak endişeleniyorsanız her zaman doktorunuza veya aile hekiminize başvurmalısınız.

BASUR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dışkıdan sonra parlak kırmızı kan

Kaşıntılı anüs

Tuvalete gittikten sonra hala kaka yapmanız gerekiyormuş gibi hissetmek

Makatı sildikten sonra iç çamaşırınızda veya tuvalet kağıdında sümüksü mukus

Anüsünüzün etrafında topaklar

Anüs çevresinde ağrı

BASURU TEDAVİ ETMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Dışkınızı yumuşak tutmak için bol sıvı tüketin ve bol miktarda lif tüketin

Altınızı nemli tuvalet kağıdıyla silin

Kaşıntı ve ağrıyı hafifletmek için ılık bir banyo yapın

Rahatsızlığı gidermek için bir havluya sarılmış bir buz paketi kullanın

Düzenli egzersiz yapın

Kabızlığı önlemek için alkol ve kafeini (çay, kahve ve kola gibi) azaltın

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Katran bağırsak hareketleri

Dışkıda kan

Rektumdan kanama

Bağırsak hareketi yaptıktan sonra kaybolmayan banyoyu kullanma ihtiyacı hissi

Midede basınç veya ağrı

Yorgunluk veya zayıflık

Sık ishal veya kabızlık gibi bağırsak alışkanlıklarında uzun süreli, açıklanamayan bir değişiklik

İstenmeyen kilo kaybı

Mide bulantısı



