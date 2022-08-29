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İkisini karıştırmayın! Basur sanıyorsunuz ama kanser olabilir

29.08.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemoroid toplum içinde bilinen adıyla basur sıklıkla görülen sağlık sorunları arasındadır. Oldukça sıkıntılı durumlara yol açan hemoroid kanser belirtileriyle karıştırılmaktadır. Bu karıştırma nedeniyle kanserin teşhisi aksamakta ve ölümcül sonuçlara neden olmaktadır.

İkisini karıştırmayın! Basur sanıyorsunuz ama kanser olabilir

Kanser nedeniyle her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Bu sebeple kanserin erken teşhis edilmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Çoğu zaman kanser belirtileriyle diğer hastalıklar karıştırılmaktadır. Toplumda sıklıkla görülen hemoroid belirtileri de kanser belirtileriyle karıştırılan hastalıklardandır. Belirtiler hakkında bilinçli olup erken teşhis etmek ve doğru müdahalede bulunmak hayat kurtarmaktadır. Basur ve kanser arasındaki farklar için bu haberi okuyabilirsiniz.

HEMOROİD NEDİR?

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Basur olarak da bilinen hemoroidler, poponuzun içinde ve çevresinde oluşan topaklardır. Bunlar, tahriş olabilen ve kanamaya, incinmeye, kaşınmaya başlayabilen şişmiş damarlardır. Genellikle birkaç gün sonra kendiliğinden iyileşirler, ancak endişeleniyorsanız her zaman doktorunuza veya aile hekiminize başvurmalısınız.

BASUR BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Dışkıdan sonra parlak kırmızı kan
  • Kaşıntılı anüs
  • Tuvalete gittikten sonra hala kaka yapmanız gerekiyormuş gibi hissetmek
  • Makatı sildikten sonra iç çamaşırınızda veya tuvalet kağıdında sümüksü mukus
  • Anüsünüzün etrafında topaklar
  • Anüs çevresinde ağrı

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BASURU TEDAVİ ETMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

  • Dışkınızı yumuşak tutmak için bol sıvı tüketin ve bol miktarda lif tüketin
  • Altınızı nemli tuvalet kağıdıyla silin
  • Kaşıntı ve ağrıyı hafifletmek için ılık bir banyo yapın
  • Rahatsızlığı gidermek için bir havluya sarılmış bir buz paketi kullanın
  • Düzenli egzersiz yapın
  • Kabızlığı önlemek için alkol ve kafeini (çay, kahve ve kola gibi) azaltın

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

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  • Katran bağırsak hareketleri
  • Dışkıda kan
  • Rektumdan kanama
  • Bağırsak hareketi yaptıktan sonra kaybolmayan banyoyu kullanma ihtiyacı hissi
  • Midede basınç veya ağrı
  • Yorgunluk veya zayıflık
  • Sık ishal veya kabızlık gibi bağırsak alışkanlıklarında uzun süreli, açıklanamayan bir değişiklik
  • İstenmeyen kilo kaybı
  • Mide bulantısı


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