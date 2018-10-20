İKİTELLİ İETT OTOBÜS GARAJI İDARE BİNASININ ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de bulunan İkitelli İETT Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü garajının 3 katlı idare binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, idare binasının çatısında hasar meydana geldi.

Olay Küçükçekmece'de bulunan İkitelli İETT Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü garajında akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT garajının içinde bulunan 3 katlı idare binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Güvenlik görevlileri çatıdan dumanların yükseldiğini görünce olayı polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken idare binasının çatısında hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin

- Genel ve detaylar

