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İkitelli kozmetik atölyesinde yangın; etrafa ağır bir koku yayıldı(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 21:45 | Son Güncelleme

İKİTELLİ Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-İKİTELLİ Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Saat 18.00'de başlayan yangına, kimyasal madde yangınlarında uzman itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangınla birlikte içeride bulunan kimyasal maddelerin birbiriyle etkileşimiyle oluşan gazdan dolayı etrafa ağır koku yayıldığı öğrenildi. Polis bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.

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