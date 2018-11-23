İKİTELLİ KOZMETİK ATÖLYESİNDE YANGIN; ETRAFA AĞIR BİR KOKU YAYILDI(2)

Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

İkitelli Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İkitelli Marmara Sanayi sitesinde kozmetik ürünleri imalatı yapan bir atölyede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölye çalışanlarının, su ile müdahalesi ve kimyasal maddelerin birbiriyle etkileşimiyle oluşan gazdan dolayı etrafa ağır koku yayıldığı anlaşıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çevrede bulunanları uzaklaştırdı. Kimyasal madde yangınlarında uzman itfaiye ekibi, oluşan dumana kum ile müdahale ederek kontrol altına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polis ve itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin içerideki müdahalesi

-Atölyeden çıkarılan makineden çıkan dumanlar

-İtfaiye ekiplerinin kumlama çalışmasından görüntü

-Ambulans

-Çevredeki vatandaşlar

-Genel ve Detaylar

