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İkitelli kozmetik atölyesinde yangın; etrafa ağır bir koku yayıldı(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:45 | Son Güncelleme

İKİTELLİ Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-İKİTELLİ Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İkitelli Marmara Sanayi sitesinde kozmetik ürünleri imalatı yapan bir atölyede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölye çalışanlarının, su ile müdahalesi ve kimyasal maddelerin birbiriyle etkileşimiyle oluşan gazdan dolayı etrafa ağır koku yayıldığı anlaşıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çevrede bulunanları uzaklaştırdı. Kimyasal madde yangınlarında uzman itfaiye ekibi, oluşan dumana kum ile müdahale ederek kontrol altına aldı.

(FOTOĞRAF)

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