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  4. İkitelli'de iş yerinde patlama:  2 kişi yaralı

İkitelli'de iş yerinde patlama:  2 kişi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

İKİTELLİ'de kullanılmış çakmakların geri dönüştürüldüğü iş yerinde meydana gelen patlamada  2 kişi yaralandı.

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)- İKİTELLİ'de kullanılmış çakmakların geri dönüştürüldüğü iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Patlama İkitelli Saraçlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kullanılmış çakmakların plastik bölümünün geri dönüştürüldüğü bir iş yerinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. İddiaya göre geri dönüşüm yapıldığı sırada çakmak gazının etrafa yayılmasıyla patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile iş yerinin duvarları yıkıldı. Patlama bölgesine yakın olan bazı iş yerlerinde de hasar oluştu. Bazı dükkanların camları kırıldı. Yüzlerce çakmak da patlamanın şiddeti ile etrafa saçıldı.
Patlama sırasında iş yerinde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de patlamanın yaşandığı yerde uzun süre inceleme yaptı.

(FOTOĞRAF)

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