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İkitelli'de sanayi sitesinde yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

İKİTELLİ'de bulunan Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) İKİTELLİ'de bulunan Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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Fotoğraf// İkitelli'de sanayi sitesinde yangınFotoğraf// İkitelli'de sanayi sitesinde yangın
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