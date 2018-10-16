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İkitelli'de sanayi sitesinde yangın -4 (AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 19:48 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde oyuncak üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde oyuncak üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yanan malzemenin plastik olması nedeniyle güçlükle kontrol altına alınırken, çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi.

Başakşehir İkitelli Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde bulunan, toplamda altı bin metrekarelik alanı kapsayan, oyuncak üretimi yapılan bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sanayi sitesi çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin iş yerinin iki ayrı cephesinden müdahale ettiği yangın, yanan malzemelerin büyük oranda plastik olması nedeniyle güçlükle kontrol altına alınabildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri dumandan etkilenirken, yangında zarar gören herhangi bir sivil vatandaş olmadı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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