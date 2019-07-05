İkitelli'de yangın paniği (2)

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de bir binanın çatısında başlayan yangın yan binanın çatısına da sıçradı. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangında yaralanan olmazken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın saat 11.00 sıralarında İkitelli Göztepe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyüyerek alt kat ve yan tarafta bulunan 2 katlı binanın çatısına da sıçradı. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının başladığı bina ve çevresindeki binalarda oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangında herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken binalarda hasar meydana geldi.

