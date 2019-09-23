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İkitelli'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:49 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Murat SOLAK - Şahin BOZKURT - Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL,(DHA) - BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı plastik fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin fabrikadaki çalışması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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