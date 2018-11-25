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İkiyaka'da PKK'lı teröristlerin katlettiği 28 kişi için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde, 29 yıl önce, PKK'lı teröristlerce katledilen 28 kişi için mevlit okutuldu.

İkiyaka'da PKK'lı teröristlerin katlettiği 28 kişi için mevlit okutuldu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde, 29 yıl önce, PKK'lı teröristlerce katledilen 28 kişi için mevlit okutuldu.
Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'nın Kürt halkına yönelik yaptığı sayısız katliamlardan biri de 24 Kasım 1989'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde yaşandı. Aralarında küçük yaştaki çocukların da bulunduğu 21 kişi, teröristler tarafından katledildi.
Yaşamını yitirenler için katliamın yıldönümünde ilçenin Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Programa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kanaat önderleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Okunan mevlidin ardından PKK'lı teröristlerin katlettiği vatandaşlar için dualar okundu, daha sonra da öğle yemeği verildi.
Kaymakam Kendüzler ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit edilen ailelerin yakınlanı ziyaret etti.

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İkiyaka'da PKK'lı teröristlerin katlettiği 28 kişi için mevlit okutulduİkiyaka'da PKK'lı teröristlerin katlettiği 28 kişi için mevlit okutulduİkiyaka'da PKK'lı teröristlerin katlettiği 28 kişi için mevlit okutulduİkiyaka'da PKK'lı teröristlerin katlettiği 28 kişi için mevlit okutuldu

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