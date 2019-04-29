İkiye ayrılan otomobilinden sağ çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil iki parçaya bölündü.

Alınan bilgiye göre, Zeynal Abidin Fırat'ın kullandığı 02 KL 997 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman kara yolunun 2'nci kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 02 KC 588 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Çarpışmanın etkisiyle iki parçaya ayrılan otomobilin motor ve diğer parçaları kara yoluna savruldu.

Otomobiline ait parçaları kara yolundan toplamaya çalışan sürücü Fırat, olayın şokunu atlatamadığını belirterek, hayatta olduğuna inanamadığını söyledi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

