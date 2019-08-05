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İkiye bölünen ABD’li demokratlar, İsrail’i ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2019 22:37 | Son Güncelleme

Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesine (AIPAC) bağlı, Demokrat Partili 41 milletvekili, Cuma günü İsrail’e giderek 7 gün boyunca çeşitli ziyaretler düzenleyecek.Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), Demokrat Partiye mensup milletvekilleriyle İsrail’e çıkarma yapacak.

Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesine (AIPAC) bağlı, Demokrat Partili 41 milletvekili, Cuma günü İsrail’e giderek 7 gün boyunca çeşitli ziyaretler düzenleyecek.
Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), Demokrat Partiye mensup milletvekilleriyle İsrail’e çıkarma yapacak. Demokrat Partili milletvekili Steny Hoyer yaptığı açıklamada, Cuma günü İsrail ve Filistin’i ziyaret edeceklerini belirterek, “ABD-İsrail ilişkisi ve uluslararası güvenlik için kritik olan konular hakkında bilgi sahibi olacak” dedi.
Askeri ve kültürel bölgeler gibi geniş yelpazede birtakım temasların olacağını kaydeden Hoyer, “Üyeler, İsrail’in Lübnan ve Suriye sınırlarını ziyaret edecek ve Demir Kubbe sistemine bağlı bir bataryayı görecek. Heyet ayrıca, Yad Vashem Soykırım Anıtı da dahil olmak üzere önemli tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edecek” ifadesini kullandı.
Hoyer, “Kritik bir ABD müttefikine desteğimizi tekrar teyit etmek ve İsrail ile Orta Doğu’nun karşı karşıya kaldığı fırsatlar ve zorluklar hakkında bilgi edinmeye devam etmek için İsrail’e seyahat edecek olan pek çok heyete katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Bölgeyi ilk elden görmek ve mühim İsrailli ve Filistinli liderlerle görüşmek, bize hem milli çıkarlarımız hem de küresel güvenlik açısından hayati önem taşıyan bir bölge hakkında fikir verecektir” ifadelerini kullandı.
Heyetin hem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hem de muhalefetteki Mavi ve Beyaz parti Genel Başkanı Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor. Demokratlar ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yanı sıra Filistinli genç girişimcilerle bir araya gelecekler.

Demokrat Parti ikiye bölündü
Yolculuğun asıl hikayesi Somali asıllı Demokrat milletvekili Ilhan Omar’ın 2012’de yaptığı bir sosyal medya mesajıyla başladı. Omar, İsrail’i dünyayı “hipnotize etmek” ile suçlamış ve İsrail devletini eleştiren çeşitli sözleri parti içinde tartışmalara sebep olmuştu. Parti içindeki Yahudi lobileri Ilhan Omar’ın sözlerini kınamış ve konuyu parti meclisini taşımıştı. Bir başka Demokrat Partili milletvekili ve Filistin asıllı olan Rashida Tlaib, Omar’a destek vererek, İsrail hükümetine yönelik ırkçılık suçlamasında bulunmuş ve çeşitli eleştiriler yapmıştı. İki milletvekili de İsrail’e boykot yapılması çağrısında bulunmuş, Nazi soykırımdan sonra Yahudilere sığınma imkanı verdiklerini hatırlatarak, İsrail hükumetinin bunun karşılığında Filistinlilere sadece sıkıntı verdiğine dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz Ocak ayında, ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nde yapılan bir araştırma, İsrail’deki ırkçı bölünmüşlüğün son 40 yılın en yüksek seviyelere ulaştırdığını ispat etmişti.

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