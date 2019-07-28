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İkiz aslan yavruları "Efe" ve "Yiğit" ziyaretçilerin gözdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Antalya'daki hayvanat bahçesinde 12 yıl aradan sonra dünyaya gelen "Efe" ve Yiğit" adlı ikiz aslan yavruları, ziyaretçilerin maskotu oldu - Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Süleyman Karaca: - "İkiz aslanlarımız şimdi 80 günlük oldu. Antalyalılarla tanıştırdık. Yaklaşık 20 gündür büyük ilgi var. Duyan geliyor" - Yavruların bakıcısı Uğur Gök: - "Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekiyor, bizlerden bilgi alıyor. Bu yavrular, ziyaretçileri çok heyecanlandırdı"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda 12 yıl aradan sonra dünyaya gelen ikiz aslan yavruları "Efe" ile "Yiğit", Antalyalılar ve turistlerin maskotu haline geldi.

Antalya'daki hayvanat bahçesinde, 80 gün önce ikiz aslan yavruları dünyaya geldi. Bir süre veterinerlerin gözetiminde anne sütüyle beslenen aslan yavruları, 60 günlük olup hastalık riski ortadan kalkınca ziyaretçileriyle buluşturuldu.

En son 12 yıl önce bir yavru aslanın bulunduğu hayvanat bahçesindeki yeni misafirler, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Antalyalılar ve turistler, "Efe" ve "Yiğit" adı verilen yavruların fotoğrafını çekmek için kafesin etrafından ayrılmıyor.

- Babaları Eto'o gibi dikkati çekiyorlar

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Süleyman Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar sonra gelen yavruların sevincini yaşadıklarını söyledi.

Antalyalıların yavru aslanlara hasret olduğunu vurgulayan Karaca, yıllar süren yavru beklentilerinin bu yıl karşılığını bulduğunu dile getirdi.

Yavruların hayvanat bahçesinin adeta maskotu haline geldiğini belirten Karaca, şöyle konuştu:

"İkiz aslanlarımız şimdi 80 günlük oldu. Antalyalılarla tanıştırdık. Yaklaşık 20 gündür büyük ilgi var. Duyan geliyor. Ziyaretçi sayısı oldukça arttı. Daha da artacağına inanıyoruz. Aslan, kaplan, puma gibi hayvanların yavruları her zaman büyük ilgi çekiyor. Ziyaretçilerimiz de biz de çok mutluyuz. Efe ve Yiğit, artık anneye bağlı olmadan da hayatlarını sürdürebilecek. Anne sütünün yanında diğer yemekleri de yemeye başladılar. Oldukça sevimliler. İlerleyen yıllarda inşallah bu yavrularımız da başka yavruların doğmasını sağlayacak."

Yavruların birbirleriyle oynayarak vakit geçirdiğini anlatan Karaca, "İkizlerin babası da kamuoyunca 'Eto'o' diye bilinen aslan. Eto'o'nun ikizleri oldu. Darıca Hayvanat Bahçesi'nden Antalya'ya getirilen üçüz aslanların birisine o dönem dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o'nun adı verilmişti. O dönem Eto'o çok dikkati çekmişti. Bu yavrular da babaları gibi dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.

İkiz aslanlar Efe ve Yiğit'in bakıcısı Uğur Gök ise aslanlara 20 gündür küçük parçalar, lokmalar halinde etler vermeye başladıklarını söyledi.

Yavruların 17 kilograma ulaştığına değinen Gök, "Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekiyor, bizlerden bilgi alıyor. Bu yavrular ziyaretçileri çok heyecanlandırdı." dedi.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden Mehmet Özçelik de yavruların doğduğunu duyunca hemen görmeye geldiklerini, aslanların birbirleriyle oynamasının kendilerini heyecanlandırdığını kaydetti.

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Antalya Hayvanat Bahçesi Aslan ikiz yavrular Süleyman Karaca

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