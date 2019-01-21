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İkiz bebekler devlet korumasına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, üvey ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ileri sürülen 12 yaşındaki E.Ş.'nin dünya getirdiği, hastanedeki bakım ve gerekli tedavileri süren ikiz kız bebekler, devlet korumasına alındı.

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, üvey ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ileri sürülen 12 yaşındaki E.Ş.'nin dünya getirdiği, hastanedeki bakım ve gerekli tedavileri süren ikiz kız bebekler, devlet korumasına alındı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin pedagog eşliğinde yapacağı görüşmenin ardından çocuk yaşta anne olan E.Ş.'nin de devlet korumasına alınıp alınmayacağına karar verileceği öğrenildi.
Tire'nin kırsal Büyükkale Mahallesi'ndeki çiftliğe çalışmaya gelen 4 kişilik ailenin küçük kızı E.Ş., geçen Ekim ayında karın ağrısı şikayetiyle Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde, çocuğun 5,5 aylık hamile olduğu tespit edildi. Hastane yetkilleri durumu hemen Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Harekete geçen jandarma ekipleri, aile ve mağdur E.Ş. ile görüştü. Çocuğun ifadesi sonrası üvey ağabey B.Ş., cinsel istismar suçlamasıyla olaydan birkaç gün sonra yakalandı. Uşak'ın Banaz ilçesinde yakalanan B.Ş., aynı şehirde adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
İKİZLER DEVLET KORUMASINA ALINDI
Yasal süresi geçtiği için kürtaj yapılamayan E.Ş., önceki gün Tire Devlet Hastanesi'nde 8,5 aylık hamileyken erken doğum yaptı. 1,5 kilogramın altında doğan ikiz kız bebekler, kendilerini toparlaması için kuvöze konulup, gözetim altında tutulmaya başlandı.
Dün Tire Devlet Hastanesi'ne gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, ikizleri devlet korumasına aldı. İki bebeğin hastanedeki bakım ve tedavileri sürüyor.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin pedagog eşliğinde yapacağı görüşmenin ardından çocuk yaşta anne olan E.Ş.'nin de devlet korumasına alınıp alınmayacağına karar verileceği öğrenildi.

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