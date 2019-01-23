HABER

İkiz dünyaya getiren 12 yaşındaki E.Ş.'nin babası: En ağır ceza verilsin

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 12:18 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Tire ilçesinde, üvey ağabeyi Baki Ş.'nin (35) cinsel istismarı sonrası ikiz bebek dünyaya getiren 12 yaşındaki E.Ş.'nin babası İ.G., "İstismarı kimseye söylememesi için ölümle, organlarını satmakla ve yakmakla kendisini korkuttuğunu anlattı.

İkiz dünyaya getiren 12 yaşındaki E.Ş.'nin babası: En ağır ceza verilsin

Kadir ÖZEN- Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, üvey ağabeyi Baki Ş.'nin (35) cinsel istismarı sonrası ikiz bebek dünyaya getiren 12 yaşındaki E.Ş.'nin babası İ.G., "İstismarı kimseye söylememesi için ölümle, organlarını satmakla ve yakmakla kendisini korkuttuğunu anlattı. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.
Tire'nin Büyükkale Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan ailenin küçük kızı E.Ş., geçen ekim ayında karın ağrısı şikayetiyle Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde çocuğun, 5.5 aylık hamile olduğu tespit edildi. Hastane yetkileri, durumu Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Harekete geçen jandarma ekipleri, aile ve mağdur E.Ş. ile görüştü. Çocuğun ifadesi sonrası üvey ağabey Baki Ş., 'cinsel istismar' suçlamasıyla yakalandı. Uşak'ın Banaz ilçesinde yakalanan Baki Ş., tutuklandı. E.Ş. ise cumartesi günü Tire Devlet Hastanesi'nde 33 haftalıkken erken doğum yaptı. 1.5 kilogramın altında ikiz kız bebek dünyaya getirdi. Kuvöze konulan bebekleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet korumasına aldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin pedagog eşliğinde yapacağı görüşmenin ardından çocuk yaşta anne olan E.Ş.'nin de devlet korumasına alınıp alınmayacağına karar verileceği öğrenildi.
BİRDEN ORTADAN KAYBOLMUŞ
E.Ş.'nin babası İ.G. (46), kızının, annesi Ç.Ş. (53) ile birlikte yaşadıklarını, resmi nikahlarının bulunmadığını söyledi. Kızı E.Ş.'nin, annesinin 7 yıl önce ölen resmi nikahlı eşinin nüfusuna kayıtlı olduğunu belirten İ.G., C.Ş.'nin oğlu Baki Ş.'nin geçen yıl işsiz kaldığını, bu nedenle Mayıs ayında yanlarına taşındığını, 1.5 ay sonra ise aniden evi terk edip, telefonlarına dahi yanıt vermediğini anlattı.
'İDAM CEZASI VERİLMESİNİ İSTİYORUM'
Kızının, hamile olduğunu mide ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdüklerinde öğrendiklerini söyleyen İ.G., "Çocuğum pedagog eşliğinde alınan ifadesinde olayı üvey ağabeyinin yaptığını söyledi. Şok yaşadık. İstismarı kimseye söylememesi için ölümle, organlarını satmakla ve yakmakla kendisini korkuttuğunu anlattı. Üvey ağabeyin yakınları, 'Biz bilerek yaptırdık bunu. Annesinin intikamını aldı' diyorlarmış. Bu olayda bu şahıs kadar, ailesinin de parmağı var. Hepsinin yargılanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi. "Suça iştirak eden herkesin en ağır cezayı almasını istiyorum" diyen İ.G., "Böyle pislikler yüzünden çocukların hayatı kararmasın. İdam cezası verilmesini istiyorum" diye konuştu.
MAĞDUR ÇOCUK İKİZLERİNİ GÖRMEK İSTİYOR
Pazartesi günü hastaneden taburcu edilen E.Ş. de şunları söyledi
"Annem ile babam doktora gitmişlerdi. Üvey ağabeyim Baki ile yalnız kalmıştık. Cinsel istismarda bulundu. Ölümle, organlarımı satmakla korkuttu. Annemle babama söyleyemedim. Yaşım küçük olduğu için bebekleri aldılar. Ben bebekleri görmek istiyorum ama göstermiyolar. Benim arkamda dağ gibi babam var. En ağır cezanın verilmesini istiyorum."

FOTOĞRAFLI

İkiz dünyaya getiren 12 yaşındaki E.Ş.'nin babası: En ağır ceza verilsinİkiz dünyaya getiren 12 yaşındaki E.Ş.'nin babası: En ağır ceza verilsinİkiz dünyaya getiren 12 yaşındaki E.Ş.'nin babası: En ağır ceza verilsin

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma
Kaya parçasının düştüğü hafif ticari aracın sürücüsü, 11 gün sonra öldüKaya parçasının düştüğü hafif ticari aracın sürücüsü, 11 gün sonra öldü
Annesini öldürmekten aranan şüpheli Akseki'de yakalandıAnnesini öldürmekten aranan şüpheli Akseki'de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.