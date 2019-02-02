İkiz kardeşleri trafik kazası ayırdı

Akraba ziyareti için gittikleri Zonguldak’tan Kocaeli’ye dönerken Sakarya’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti. Küçük çocuk İzmit’te son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sakarya Hendek ilçesi Beylice Mahallesi E-80 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akraba ziyareti için gittikleri Zonguldak’tan Kocaeli’ye dönen ailenin içinde bulunduğu Ayça Akbulut idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü Ayça A. ve araçta bulunan 6 yaşındaki ikiz çocukları Çınar Akbulut ve Çağan Akbulut yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıları Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Küçük Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Çınar Akbulut yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri süren Çınar’ın ikiz kardeşi Çağan Akbulut ve annesi Ayça Akbulut’un sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.