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İkiz kardeşleri trafik kazası ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Akraba ziyareti için gittikleri Zonguldak’tan Kocaeli’ye dönerken Sakarya’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

İkiz kardeşleri trafik kazası ayırdı

Akraba ziyareti için gittikleri Zonguldak’tan Kocaeli’ye dönerken Sakarya’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti. Küçük çocuk İzmit’te son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, sabah saatlerinde Sakarya Hendek ilçesi Beylice Mahallesi E-80 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akraba ziyareti için gittikleri Zonguldak’tan Kocaeli’ye dönen ailenin içinde bulunduğu Ayça Akbulut idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü Ayça A. ve araçta bulunan 6 yaşındaki ikiz çocukları Çınar Akbulut ve Çağan Akbulut yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıları Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Küçük Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Çınar Akbulut yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri süren Çınar’ın ikiz kardeşi Çağan Akbulut ve annesi Ayça Akbulut’un sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

6 yaşındaki Çınar, gözyaşları arasında toprağa verildi
Çınar’ın cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerin ardından İzmit Malta Camii’ne getirildi. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, baba Mert Akbulut, anne Ayşe Akbulut, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Minik Çınar’ın annesi Ayça Akbulut cenaze töreninde oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Çınar Akbulut’un cenazesi Kent Mezarlığında defnedildi.

İkiz kardeşleri trafik kazası ayırdı

İkiz kardeşleri trafik kazası ayırdı

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