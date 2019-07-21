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İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 00:53 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde, temizlemek amacıyla 20 metre derinlikteki su kuyusuna giren 18 yaşındaki genç, maruz kaldığı metan gazı dolayısıyla fenalaşınca kendisine yardım etmek için kuyuya giren 40 yaşındaki dayısı ve arkasından gelen annesi ile birlikte bir daha dışarı çıkamadı.

Burdur’un Bucak ilçesinde, temizlemek amacıyla 20 metre derinlikteki su kuyusuna giren 18 yaşındaki genç, maruz kaldığı metan gazı dolayısıyla fenalaşınca kendisine yardım etmek için kuyuya giren 40 yaşındaki dayısı ve arkasından gelen annesi ile birlikte bir daha dışarı çıkamadı. Feci olayda, anne ve dayı can verirken, oğul son anda hayata döndürülebildi. Kurtulan oğul Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, ikiz anne ve dayının cansız bedenleri de gözyaşları ve feryatlar içinde Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olay, Bucak ilçesine bağlı Keçili köyünde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Osman Vural, temizlik yapmak amacıyla evlerinin bahçesindeki su kuyusuna girdi. Kuyudaki suyu boşaltarak temizlik yaptığı sırada fenalaşan Vural, 20 metre derinlikte metan gazına maruz kalarak yere yığıldı. Durumu fark eden dayı Ramazan Gürel (40) ise bir süre yeğeninden haber alamayınca arkasından giderek onu bulunduğu yerden kurtarmak istedi. Yeğenini kurtarmaya çalışan dayı da maruz kaldığı metan gazı dolayısıyla oksijensiz kalarak kuyudan çıkamadı.
İkiz anne - dayının kaderi ölümde de değişmedi
Olayı fark eden anne Rabia Vural (40) ise ikiz kardeşi olan Ramazan Gürel ile oğlu Osman’ı kurtarmak amacıyla kuyuya girdikten sonra o da yukarı çıkamadı. Durumun fark edilmesi üzerine, çevredekiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söz konusu kuyuya ulaşan itfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan anne, dayı ve oğlu bulundukları yerden güçlükle çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen anne ve ikiz kardeşi olan dayı, yapılan tüm müdahalelere rağmen can verirken, oğul ise güçlükle hayata döndürülebildi.
Isparta SDÜ Hastanesi’ne sevk edildi
Yapılan ilk müdahale sonrasında hayata döndürülen Osman Vural ambulansla önce Bucak Devlet Hastanesi’ne sonra ileri tetkik ve tedavileri için Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
İkiz kardeşlerin cenazeleri gözyaşları ile uğurlandı
Anne ve ikiz kardeşinin cansız bedenleri ise, önce Bucak Devlet Hastanesi Morgu’na, ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Cenazelerin hastane morguna alındığı sırada, Vural ve Gürel kardeşlerin yakınları feryat ederek, gözyaşlarına hakim olamadı. İkiz kardeşlerin cenazeleri konulan nakil aracında üst üste uğurlandı.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı
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