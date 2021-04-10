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  4. Yürek yakan olay! İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü

Yürek yakan olay! İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü

10.04.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber (58), aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti.

Yürek yakan olay! İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü

Alanya'da yaşayan ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Aynı hastanede tedavi gören kardeşler, durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Kardeşlerden 2 erkek çocuk annesi Ayşe Demirel dün saat 16.00 sıralarında, 2 kız çocuk annesi Şeyda Berber ise 22.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Şeyda Berber'in koronavirüsün yanı sıra kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

İkiz kız kardeşlerin aynı gün ölümü sevenleri ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya
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