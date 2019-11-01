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İkiz kızlarına cinsel istismardan yargılanan babaya 36 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:48 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 15 yaşındaki ikiz kızları E.K.

İkiz kızlarına cinsel istismardan yargılanan babaya 36 yıl hapis

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 15 yaşındaki ikiz kızları E.K. ve S.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan K.K. (46), 36 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında "Benim sevme şeklim böyle" diyen sanığa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, "Bu nasıl sevmek?" diyerek, tepki gösterdi.
Karşıyaka'da 2017 yılında yaşanan olayda, bir belediyede memur olarak çalışan K.K. iddiaya göre, 15 yaşındaki ikiz kızları E.K. ve S.K.'ye farklı tarihlerde cinsel istismarda bulundu. Kızlar durumu annelerine anlattı. Anne C.K. da eşinden boşanmaya karar verip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan baba suçlamaları kabul etmeyerek, kızlarını sevme şeklinin farklı olduğunu söyledi. Tutuklanan K.K. hakkında 'öz çocuklarına cinsel istismarda bulunmak' suçundan dava açıldı.
'İNSANLARLA, DOKUNARAK ANLAŞIYORUM'
İzmir Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanık K.K., ikiz kızlar, anneleri C.K. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Son savunmasında da suçlamaları kabul etmeyen K.K., "Bu suçlamaları kabul etmem mümkün değil. Çocuklara yönelik herhangi bir cinsel istismarda bulunmadım. Kızımın iş yerinde kucağıma oturduğu iddiası tamamen yanlıştır. Ben oturtmadım, köpekten korktuğu için panikle kendisi oturdu. Ben de köpeklerden korkmaması gerektiğini söyledim. Diğer kızımın göğüslerini ellediğim iddiası ise benim sevme şeklim biraz farklıdır. 'Büyümüş mü bunlar' diyerek dokunmuş olabilirim. Kulağımdaki sorun nedeniyle de insanlarla dokunarak anlaşıyorum. Bu bende alışkanlık oldu. Bunu yaparken kötü niyetli değilim. Eşimle ev satışı konusunda anlaşmazlık yaşadığım için bu iftiranın atıldığını düşüyorum" dedi.
'BU NASIL SEVMEK?'
Anne C.K., kızının bir gün babasının kendisini asansörde dudaklarından öptüğünü anlatması üzerine durumu eşine sorduğunu, "O beni tahrik etti" yanıtını aldığını, bunun üzerine eşinden boşanmaya karar verdiğini söyledi. Kızlardan E.K. de olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 27 gün tedavi gördüğünü dile getirdi.
Bakanlık avukatı Özen, sanığın ifadesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını vurgulayarak, "Sanığın, kızının göğüslerine dokunarak sevdiğini söylemesi ve bunu sıradanlaştırması kabul edilemez. Sanığa indirim yapılmadan ceza verilmesini istiyoruz. Bu nasıl sevmek?" dedi.
Son sözünde K.K., eşinin iftira attığını öne sürüp, beraatini ve tahliyesini isteyen baba, kızı S.K.'ye yönelik eyleminden dolayı 20 yıl, diğer kızı E.K.'ye yönelik eyleminden ötürü de 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, cezada, babanın duruşmalarda pişmanlık göstermemesi nedeniyle indirim uygulanmadı.

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İkiz kızlarına cinsel istismardan yargılanan babaya 36 yıl hapis

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