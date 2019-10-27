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İkiz mutluluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 18:13 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri 32 yaşında olan Mustafa ve Mehmet Uslu, bir sene önce Çaybaşı ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri 27 yaşında Neslihan ve Nagihan Cüni ile dünya evine girdi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri 32 yaşında olan Mustafa ve Mehmet Uslu, bir sene önce Çaybaşı ilçesinde yaşayan tek yumurta ikizleri 27 yaşında Neslihan ve Nagihan Cüni ile dünya evine girdi. Çaybaşı ilçesinde yaklaşık bir sene önce nişanlanan tek yumurta ikizleri Ünye’de düzenlenen görkemli bir düğünle mutluluğa ilk adımı attı.
Uslu ve Cüni ailelerinin ikiz çocuklarına gösterdikleri birer resimle hayatları değişen ikiz Mustafa ve Mehmet Uslu ile ikiz Neslihan ve Nagihan Cüni ailelerinden aldıkları destekle ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. Herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanan düğün ise yoğun bir kalabalık eşliğinde gerçekleşti.
Düğünde konuşan tek yumurta ikizi Mustafa ve Mehmet Uslu’nun annesi Akgül Uslu, "İkiz çocuklarım olduğu için çok mutluyum. Çocuklarım şu ana kadar hep birlikte yaşadı. Bu zamana kadar hiç ayrılmadılar ve düğünlerini de zaten beraber yaptık. İlkokuldan ve üniversiteye kadar hep beraber okudular. Askere biri bir ay önce gitti ve biri bir ay sonra gitti. İkizlerim ayrılık yaşadıklarında kendilerini huzursuz hissetti. Özellikle ben çocuklarımın ikiz çocuklarla evleneceği aklımın ucundan geçmiyordu. Herkes bize bu çocukları ikizlerle evlendirin diyordu" dedi.
Baba Fahri Uslu, "Bu ikizlerim doğduktan ve evlenene kadar hiç bir zaman birbirlerinden ayrılmadılar. İkizimin bir tanesi diğerini yönlendiriyordu üniversiteyi beraber okuyalım diye ve ikisi sonunda beraber okudular" diye konuştu.
Tek yumurta ikizleri Neslihan ve Nagihan Cüni’nin babası Basri Cüni ise, "Bazı duygular anlatılmaz yaşanır. İkizlerim aynı ikizlerle evlenecek diye aklımdan geçmemişti. Aynı şehirde üniversite okumalarına rağmen 10 yada 15 günde bir birbirlerinin olduğu şehirlere gidip geliyorlardı. Kavga etseler bile kimseyi kendi kavgalarına karıştırmıyorlardı.Biri hastalandığı zaman diğeri de hastalanıyordu. Herkes ikiz babası yada ailesi olamaz ama bu gün bizim çocuklarımız bizlere her türlü mutluluğu yaşattılar" şeklinde konuştu.

İkizlerin annesi Hüsne Cüni duygusal anlar yaşadı
Tek yumurta ikizlerini evlendirmenin mutluluğunu anlatırken duygusal anlar yaşayan anne Hüsne Cüni ise gözyaşları içerisinde çocukların bir ömür boyu mutlu olmasını istedi.
Tek yumurta ikizi Mehmet Uslu, "Eşimi aile büyüklerinin sayesinde tanıdım. Eşimin teyzesi ve benim dayımın da hanımı vesile oldu. Bize ailelerimiz evleneceğimiz ikizlerin resmini gösterdi biz de direk seçtik resimlere bakarak. Çevremizdekiler de bu olayı şaşkınlıkla karşıladı" dedi.
İkiz Nagihan Cüni, "Zaten biz aileler aracılığı ile tanıştırıldık. Bizim için güzel oldu ve birbirimizi bir yıla yakın tanıma süreci geçirdik. İkiz olmak çok güzel bir duygu ayrıca ikizle evlenmek daha başka bir duygu. Böyle bir düğün bile hayal etmiyorduk" ifadelerini kullandı.
Diğer tek yumurta ikizi olan Neslihan Cüni, "İkiz olmak insana güven ve güç veriyor diyebilirim. Ben hayatımda böyle bir düğün bile hayal etmemiştim. Fotoğraf çekinmek isteyen ve yolumuzu çevirerek şaşıran bir çok insan oldu" diye konuştu.
Diğer ikiz Mustafa Uslu ise, "Öncelikle biz kardeşimle beraber askere gidene kadar hiç ayrılmadık. Eşlerimizin teyzeleri ve yengemiz araya girerek vesile oldu. Tepkiler çok iyi ve gören fotoğraf çekinmek istiyor" şeklinde konuştu.

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