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İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 14:44 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, polis tarafından biri trafikten çekili olan 2 minibüse ikiz plaka takarak, bir tekstil firmasının işçilerini taşıdığı belirlenen Y.G.'ye 8 bin 960 lira ceza kesilirken, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.

İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, polis tarafından biri trafikten çekili olan 2 minibüse ikiz plaka takarak, bir tekstil firmasının işçilerini taşıdığı belirlenen Y.G.'ye 8 bin 960 lira ceza kesilirken, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları denetimde aynı plakaları taşıyan 2 servis minibüsünü durdurdu. Yapılan incelemede, araçların sahibi Y.G.'nin biri trafikten çekili olan 2 minibüse ikiz plaka takarak, bir tekstil firmasının işçilerini taşıdığını belirledi. Üzerine ikiz plaka takıldığı ve trafikten çekili olduğu belirlenen araç trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. Araçların sahibi Y.G.'ye 8 bin 960 lira ceza kesilirken, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza

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