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İkiz satranççıların başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 08:22 | Son Güncelleme

AİLELERİNİN yönlendirmesiyle 8 ay önce satranç eğitimi almaya başlayan 7 yaşındaki ikizlerden Ege Öz Türkiye şampiyonluğunu, Eylül Öz ise milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- AİLELERİNİN yönlendirmesiyle 8 ay önce satranç eğitimi almaya başlayan 7 yaşındaki ikizlerden Ege Öz Türkiye şampiyonluğunu, Eylül Öz ise milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.
Mersin'de oturan Halil ve Aynur Öz çiftinin Ege ve Eylül adını verdikleri ikizleri, 5 yaşlarındayken kreşte satranç öğrenmeye başladı. Kreşteki eğitmenin Ege'nin satranca ilgisini fark etmesiyle ikizler 8 ay önce eğitim almaya başladı. Satranç eğitimlerinin ilk ayında Mersin'de düzenlenen il turnuvasına katılan ikizlerden Ege yaşıtlarında birinci, Eylül ise ikinci oldu.
Başarılarıyla ailesinin gururu olan Ege ile Eylül, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası'na katıldı. İkizlerden Ege 7 yaş kategorisinde 226 sporcu arasında birinci oldu. Eylül ise kategorisinde madalya elde edemese de başarısıyla milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.
Anne ve babasının evde televizyon izlemeyi yasakladığını ve satranç oynayarak vakit geçirdiklerini anlatan Ege, "Hedefime ulaşıp birinci olduğum için çok mutluyum. Çok çalıştım ve başarılı oldum. Satranç milli takımıyla şampiyonluk kazanmak istiyorum" dedi.
Eylül ise evde ikiziyle yaptığı satranç müsabakalarında genelde Ege'nin kazandığını söyledi. Satrancı çok sevdiğini anlatan Eylül, ilerleyen turnuvalarda şampiyonluk kazanmak istediğini anlattı.
İkizlerin babası Halil Özgür Öz de çocuklarının evde televizyon yerine eğitici videolar izleyerek vakit geçirmesini sağladıklarını ve bunun derslerine olumlu katkı olduğunu söyledi.

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