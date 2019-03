İkiz tenisçilerin hedefi Wimbledon, idolleri Williams kardeşler

Gürkan DURAL- İsmail SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da ikiz tenisçiler 12 yaşındaki Hande ve Defne Aslanbaş, turnuvalara birlikte hazırlanıyor. Birlikte başarılara imza atan Aslanbaş kardeşler, bazen de turnuvalarda rakip oluyor. En büyük hayalleri Wimbledon’da oynamak olan Aslanbaş kardeşlerin idolleri ise kendileri gibi ikiz olan dünyaca ünlü tenisçiler Serena ve Venus Williams kardeşler.

Bursa'da sporcu bir aileden gelen ikiz kardeşler Hande ve Defne Aslanbaş, 5 yaşındayken tenise başladı. Geçen 7 yılda kortlarda ulusal ve uluslararası düzeydeki turnuvalarda birlikte boy gösteren Aslanbaş kardeşler, birçok başarıya imza attı. Yenigün Tenis Akademisi’nin sporcuları olan ikizler, haftanın her günü birlikte antrenman yapıyor. İkizler, bazı turnuvalarda ise birbirlerine rakip oluyor.

Kortlara ilk olarak anneleriyle çıktıklarını belirten kardeşlerden Hande Aslanbaş, ardından tenisin hayatlarının bir parçası olduğunu söyledi. Her gün tenis oynadıklarını belirten Aslanbaş, "Tenis oynamayı çok seviyorum. Okulum da tenis ile birlikte iyi gidiyor. İkizimle de kendimizi geliştirmek için beraber antrenman yapıyoruz. Hayalim Serena Williams gibi olmak ve bir gün Wimbledon’da oynamak" dedi.

Kardeşiyle birlikte tenis oynamayı çok sevdiğini söyleyen Defne Aslanbaş ise geleceğe dönük hayallerinden bahsederek, "Tenisin bize katkısı çok fazla, baktığımızda okulla birlikte tenisi idare etmek biraz zor, ancak disiplin konusunda da iyi oluyor. Okulda da derslerimiz iyi gidiyor, hocalarımız bizi çok seviyor. İleride de Hande ile birlikte Serena ve Venus Williams kardeşler gibi olmak istiyoruz. Turnuvalarda oynuyoruz, en büyük hayalimiz de Grand Slam’lerde oynamak özellikle de Wimbledon’ı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

AİLECE TENİS OYNUYORLAR

İkizlerin babası Fatih Aslanbaş ise çocuklarının jimnastik ile birlikte fiziksel gelişimlerini tamamlarının ardından tenise yöneldiğini dile getirerek, "Sportif başarılarının yanında evdeki ve okuldaki düzenleri tenisin vermiş olduğu disiplin ile beraber çok daha başarılı. Sosyal ilişkilerini geliştirmeleri açısından büyük katkılarını görüyoruz. Kızların antrenmanları dışında da eskiden de milli bir tenis sporcusu olan anneleriyle birlikte ailecek korta gidiyor ve tenis oynuyoruz. Hayatımız aslında tenis üzerine kurulu. Bütün plan ve programlarımızı sene başında turnuvalar üzerine yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de uluslararası turnuvaları gezmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İKİZLERİN FARKLI OYUN KARAKTERLERİ VAR'

Hande ve Defne Aslanbaş’ın ikiz olmalarının avantajlarını çok iyi kullandıklarını belirten baş antrenör Bahtiyar Şen, "Partner bulmak her zaman kolay olmuyor, birbirlerine çok destek oldukları için gelişimleri de hızlı oldu. 7 yıldır birlikteyiz ve bu süreçte çok şey öğrendiler, yükselen bir ivme ile tenise devam ettiler. Disiplinli bir çalışma programları var. Şu an 12 yaşındalar ve zirveye yaklaşıyorlar. İkiz olmalarına karşın farklı oyun karakterlerine sahipler, Defne daha garanti vuruşlar yaparken, Hande daha güçlü vuruşlar sergiliyor. Eksikleri ve güçlü yönleri üzerinde duruyoruz, bunları daha da geliştirebilirsek onları çok iyi yerlerde görebiliriz" dedi.

'SPORCU KİŞİLİĞİ OLUŞUYOR

Akademide ikizlerin antrenörlerinden Emine Dursun ise, yetenekleri nedeniyle hızlı bir gelişim kaydettiklerini söyledi. Dursun, "Bursa’da kendi yaş gruplarında ön plana çıkmaya başladılar, ardından birlikte şehir dışındaki turnuvalara gittik. İyi sonuçlar aldık. Psikolojik olarak elbette rekabetten etkileniyorlar, kaybettiklerinde beraber üzülüyoruz, kazandıklarında pozitif olarak bize geri dönüşler veriyorlar. Özgüvenleri gelişiyor, bu çevresel ilişkilerinde ön plana çıkmalarını sağlıyor. Sporcu kişiliği oluşuyor, bundan sonra da ahlaklı bir şekilde hayat boyunca ilerliyorlar" şeklinde konuştu.

'FİNALDE BİRBİRİYLE OYNADILAR, BİRİNCİ VE İKİNCİ OLDULAR'

Akademinin bir diğer antrenörü Erkin Önder ise ikizlerin bazı turnuvaların finallerinde karşılıklı oynadıklarına belirterek, "Son olarak 14 Yaş Kış Kupası’nda kendilerinden büyük sporcular ile mücadele ettiler. Burada hatta birbirleriyle de oynadılar ve çok güzel bir maçtı. Defne yarı final yaptı, sonrasında kendi yaş kategorilerinde çıktıkları Kış Kupası’nda da finalde birbirleriyle oynadılar, birinci ve ikinci olarak turnuvayı tamamladılar. Aynı zamanda çiftler kategorisinde de birlikte oynuyorlar" diye konuştu.