İkizdere'de gerginlik! Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

İlçe ziyareti sırasında İYİ Parti liderinin yanına yaklaşan bir kadın" PKK ile işbirliği yapanlar olarak burada ne işiniz var? CHP ile iş yapmıyor musunuz? Açıklama yapar mısınız?" diye sordu.

Akşener, taş ocağına karşı çıkan Cevizlik ve Gürdere köyü halkı ile görüşmek üzere alana gitti.

Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'e bir grup, tepki gösterdi. Bu sırada grupla, İYİ Partililer arasında gerginlik çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11.00 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı’na geldi. Burada halk oyunları ekibinin horon gösterileri ile karşılanan Akşener, ardından kara yolu ile Rize’ye hareket etti. İl sınırında partililer tarafından karşılanan Akşener, İkizdere ilçesine geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşandı. Polis araya girerek gerginliği önlerken, esnaf ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrıldı.

AKŞENER: AYIP BE AYIP!

Akşener ise "Yapmıyorum kardeşim. Ezan okunuyor. Nasıl bir iftira bu? Sizi Allah'a havale ediyorum. Bunu Meral Akşener'e diyorsunuz be ayıp br ayıp." diyerek yanıt verdi.

Bir kaç adım uzaklaşan Akşener, tekrar geri dönerek "Megri Megri'yi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Hadi be oradan hadi" diye seslendi.

Akşener'in sinirlendiği anlar kameraya yansıdı.

