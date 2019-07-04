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İkizdere Vadisi'ne Arap turist ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra keşfedilen İkizdere Vadisi, Arap turistlerin akınına uğruyor.

İkizdere Vadisi'ne Arap turist ilgisi

Mehmet Can PEÇE/İKİZDERE (Rize), (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra keşfedilen İkizdere Vadisi, Arap turistlerin akınına uğruyor. Turizmci Cemal Akın, "Turizmi 12 aya yaymış bulunmaktayız. Bahreyn, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinden gelen turistleri ağırlamaya devam ediyoruz" dedi.
Karadeniz'e yerli turistlerin yanı sıra çoğu Körfez ve MENA ülkelerinden gelen turistler, Trabzon'da Uzungöl ve Sümela Manastırı, Rize'de Ayder Yaylası ve İkizdere Termal Kaplıcaları'nı ziyaret ediyor. Geçen yıl 1 milyonu yabancı, 7 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği bölgede, turizm merkezlerindeki konaklama tesisleri tamamen doldu. Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra keşfedilen Rize'nin İkizdere Vadisi de Arap turistlerin akınına uğramaya başladı. Turizmciler, vadiye Arap turist ilgisinin, kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
'TURİZMİ 12 AYA YAYDIK'
İkizdere Vadisi'nde turizm işletmesi genel müdürü Cemal Akın, bölgeye 12 ay turist çektiklerini belirterek, "Biz turizmi 12 aya yaymış bulunmaktayız. Bahreyn, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinden gelen turistleri ağırlamaya devam ediyoruz. Yatırımınızı ve bulunduğunuz destinasyonu yeteri kadar tanıtabiliyorsanız, turizmi 12 aya yayma şansına sahip olursunuz. Dünyada ortasından dere geçen tek oteliz. İkincisi, 265 metre derinlikten 72 derece ısıyla gelen şifa kaynağı kaplıcalarının bulunduğu noktadayız. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Uzungöl ve Ayder'den sonra keşfedilen İkizdere destinasyonunu gören her turist, bölgeye hayran kalmaktadır. Biz burada dünyanın en pahalı balının üretildiği Anzer yaylamızı, turistlerin kendilerini bulutların üzerinde görebilecekleri Çağrankaya Yaylası'nı anlatıyoruz. Yine foto safarilerine çıkan turistlerin hayran kalabilecekleri Petran Yaylası'nı anlatıyoruz'' diye konuştu.
Suudi Arabistan'dan bölgeye gelen Hasan El Harerri de "Türkiye'ye gelen yakınlarım, burayı anlattılar ve görmem gerektiğini söylediler. Tur firmamız bölgeye gelmemiz gerektiğini ve hayret içinde kalacağımızı söyledi. Biz de gedik, gördük" dedi.
Ailesiyle Suudi Arabistan'dan İkizdere'ye gelen Muntazar Haruri ise "Bölgeyi çok beğendik. Son zamanlarda Suudi Arabistan'da yapılan reklamların çoğu İkizdere destinasyonu. Biz de burayı reklamlardan duyduk ve geldik" diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

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