İkizdere’de ilk kez bir köylünün evi basıldı

Rize İkizdere’de taş ocağı yapımına karşı direnen köylülerden Dursun Baş'ın evine jandarma baskını yapıldı. Sabah 8.30 sularında yapılan baskın sırasında Baş’ın bilgisarına ve cep telefonuna el kondu. Dursun Baş’ın gözaltına alınması sırasında ise eşi Pervin Baş çığlıklar atarak fenalaştı. Baş’ın gözaltı ve arama kararında "örgüt propagandası yapmak" suçlaması yer alıyor.

Dursun Baş, dün İkizdere’deki eylemler sırasında sokağa çıkma yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine kesilen para cezasını protesto eden bir video yayınlamıştı.

Videoda Baş şunları söylemişti: "Arazimizde yediğimiz cezalar, ormana çıkıp yediğimiz cezalar. Biz bunlarla gurur duyuyoruz şu anda. Ne kadar korkutmuşuz insanları ki bizi sindirmek için ceza yazmaya başlamışlar. Halen de yazacaklar. aldığımız bilgiler öyle. Bu cezalar sadece Eşkencedere’ye ait yazılmış. Diğer yerlere, bütün köylere, herkes arazilerinde, ormanlarda gezerken, sokaklar lebaleb doluyken yazılmayan cezalar bize burada yazıldı. Biz diyoruz ki bundan sonra direniş varsa umut da var."

Rize İkizdere'de taş ocağı yapılmasına karşı köylülerin mücadelesi yaklaşık iki ay önce başlamıştı.

Serkan Ocak

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