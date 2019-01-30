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İkizi komi, kendisi ünlü

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 07:49 | Son Güncelleme

"Müslüm" filminde arabesk müziğin babası olarak bilinen Müslüm Gürses’in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci’nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana’da bir restoranda komi olarak çalışıyor.Gösterime girdiği günden bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlenerek gişe rekortmeni olan Müslüm filminin başrol oyuncularından Şahin Kendirci’nin çift yumurta ikizi Muhammet Kendirci, 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardımcı oluyor.

"Müslüm" filminde arabesk müziğin babası olarak bilinen Müslüm Gürses’in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci’nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana’da bir restoranda komi olarak çalışıyor.
Gösterime girdiği günden bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlenerek gişe rekortmeni olan Müslüm filminin başrol oyuncularından Şahin Kendirci’nin çift yumurta ikizi Muhammet Kendirci, 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardımcı oluyor. 14 Şubat 2002 doğumlu olan Şahin ve Muhammet Kendirci’yi birbirinden ayıran tek özellik ise sesleri. Kardeşinin milyonların gönlüne taht kurmasından gurur duyduğunu söyleyen Muhammet Kendirci, “O benim canımdır, onun benden sesi güzel, ben de ondan daha yakışıklıyım” dedi.
Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Muhammet Kendirci, “Şahin’le beraber düğünlerde havaya atılan paraları toplayarak çalışmaya başladım. Müslüm filmine Şahin seçilince ailece çok mutlu olduk. Sesi ve kendisiyle çok gururlandım. Ben kendi sesimi pek beğenmiyorum. Ben şarkı söyleyerek değil çalışarak hayatımı devam ettirmek istiyorum” diye konuştu.
Şahin Kendirci ise, Müslüm filminde oynadığı için çok mutlu olduğunu, sokaktan olumlu tepkiler aldığını belirterek, "Bazı vatandaşlar bana artık Şahin Baba diye sesleniyor. Bu da beni mutlu ediyor. Benim ikizim komi olarak çalışıyor. Ben onunla aileme destek olduğu için çok gurur duyuyorum. Benim sesim güzel ama onun sesi güzel değil. O da çalışmayı çok seviyor. Bu işte iyi yerlere gelmek istiyor" dedi.
Kendirci, yeni projeler olacağını, teklifler geldiğini ve değerlendireceğini söyledi.
Baba Kemal Kendirci (42) ise, ailesinin geçimini sağlamak için yıllarca hamallık yaptığını, şu anda oğlu Şahin’le beraber turnelere gittiğini belirterek, “İki çocuğumun da bir yerlere gelmesi beni gururlandırıyor. Şahin, Müslüm filminde oynadı çok da beğenildi. Bu da bizi çok mutlu etti. Onun ikizi ise komilik yapıyor, ekmeğini çıkarıyor. İki oğlumla da gurur duyuyorum" diye konuştu.

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