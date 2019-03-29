Samsun’da, intihar etmek için denize atlayan ikiz kardeşini kurtarmak için peşinden atlayan ancak boğularak hayatını kaybeden Yunus Ünlü (39) son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Ünlü’nün yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğulurken denize atlayan Murat Ünlü’nün ikizi Yunus Ünlü’ye "Size çok yük oldum. İntihar ediyorum" mesajı attığı ortaya çıktı.

Olay, dün Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Murat Ünlü (39), akülü aracıyla iskeleye geldi ve daha sonra kendisini denize attı. Olay yerine gelen Yunus Ünlü de ikizini kurtarmak için denize atladı.

Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay, polis ve 122 acil sağlık ekiplerine haber verilirken bu sırada olay yerine yakın bir yerde bulunan Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adam Osman Aşık, denize atlayarak ikizleri kurtarmayı başardı. Kıyaya çıkarılan ikizlerden Murat Ünlü özel bir hastaneye, Yunus Ünlü ise OMÜ Tıp Fakültesine sevk edildi. Tıp Fakültesine kaldırılan Yunus Ünlü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.