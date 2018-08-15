İkizinin tavanda asılı bulduğu 11 yaşındaki Emirhan öldü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, Emirhan Ç. (11), ikizi Cengiz Ç. tarafından ahırdaki tavana iple asılı bulundu. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Ç.'nin, anne- babasının ayrı olduğu ve babasıyla yaşadığı öğrenildi. Olay, gece saatlerinde, ilçeye bağlı Yukarı Çakmak köyünde meydana geldi. Saniye- Halit Ç. çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü Emirhan, eve dönmeyince ailesi paniğe kapıldı. Aile fertleri, çevrede arama yaparken, Emirhan'ın ikizi Cengiz, ahıra girdiğinde kardeşini iple tavana asılı buldu. Cengiz'in çığlığı üzerine ahıra giren aile fertleri, Emirhan'ı tavandaki ipten alıp, komşularının otomobiline bindirerek, Yıldızeli ilçesine hareket etti. Yolda çağırdıkları sağlık ekibinin ambulansına alınan Emirhan, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Emirhan Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Emirhan'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Annesi ile babası bir süredir ayrı olan Emirhan Ç.'nin, babası Halit Ç.'nin yanında kaldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, çocuğun ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

