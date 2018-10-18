İkiziyle aynı kaderi paylaştı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Serkan Ayar (33), kas erimesi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Serkan Ayar'ın ikizi Gökhan Ayar'ın da 5 yıl önce aynı hastalıktan hayata veda ettiği öğrenildi.
Tütünçiftlik Güney Mahallesi'nde oturan Köksal ve Gülten Ayar çiftinin 1985 yılında Gökhan ve Serkan adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. İkizler sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürürken, kardeşlerden Gökhan Ayar, 2013 yılında yakalandığı kas erimesi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Ayar Ailesi 28 yaşındaki evlatlarını kaybetmenin acısını yaşarken ikizlerden Serkan Ayar'a aynı hastalık teşhisi konuldu.
Tedavisi devam eden Serkan Ayar da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İkiziyle aynı kaderi paylaşan Serkan Ayar'ın cenazesi, Güney Mahallesi İgsaş Camii'nde öğle kılınan cenaze namazı sonrasında Körfez Merkez Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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