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  4. İkizler, iki yıl arayla 'beyaz cevher' hastalığından öldü (Tekrar)

İkizler, iki yıl arayla 'beyaz cevher' hastalığından öldü (Tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de yaşayan Şenay ve Ercan Köse çifti, ikiz çocuklarından Caner'den 2 yıl sonra Taner'i (4) de ‘beyaz cevher’ olarak bilinen lökodistrofi hastalığından kaybetti.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - KOCAELİ'de yaşayan Şenay ve Ercan Köse çifti, ikiz çocuklarından Caner'den 2 yıl sonra Taner'i (4) de ‘beyaz cevher’ olarak bilinen lökodistrofi hastalığından kaybetti.
İzmit'te bir fabrikada çalışan Ercan Köse ile Şenay Köse çiftinin 2016 yılından ikiz çocukları dünyaya geldi. Caner ve Taner ismini verdikleri çocuklarına halk dilinde ‘beyaz cevher’ olarak bilinen lökodistrofi hastalığı teşhisi konuldu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören çocuklardan Caner Köse, iki yıl önce hayatını kaybetti. Köse çiftçi, çocuklarının acısını yaşarken ikizi Taner Köse'nin sağlığına kavuşması için mücadeleye devam etti. Taner Köse de dün tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirdi. İkinci kez evlat acısı yaşayan aile, yıkıldı.
Taner Köse'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak'a götürüldü. Baba Ercan Köse, Çağlı köyünde evinde taziyeleri kabul etti. Taner Köse, öğle namazını ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında ikizi Caner Köse'nin yanında toprağa verildi. İkiz kardeşlerden geriye, aileleriyle birlikte çektirdikleri fotoğraf ve videolar kaldı.
BEYAZ CEVHER HASTALIĞI
Beynin beyaz cevher tabakasını etkileyen ve dejenere eden kalıtsal ve ilerleyici hastalıklara 'lökodistrofi' adı verilmektedir. Bu hastalık grubunda kazanılmış becerilerin kaybından ağır nörolojik tutuluma kadar değişen bir klinik tablo gözlenir. Lökodistrofilerin büyük çoğunluğu kendilerini çocukluk ya da adölesan dönemde gösterirler. Bu hastalık grubunun tanısında özellikle kraniyal görüntüleme, elektrofizyolojik çalışmalar, enzim analizleri ile moleküler çalışmalardan yararlanılmaktadır. Lökodistrofilerin henüz kesin bir tedavisi bulunmayıp, tedavi konusundaki araştırmalar halen devam etmektedir.

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