"İkizler okulu" yenilerine kapılarını açtı

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de geçen yıl 33 ikizin eğitim gördüğü ortaokula bu yıl 8 ikiz kayıt yaptırdı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullardaki yerini aldı. Bin kişinin eğitim gördüğü Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, bu yıl da ikiz öğrencileriyle dikkati çekiyor.

Geçen yıl 33 ikiz ile bir üçüzün bulunduğu okula bu yıl 8 ikizin kaydı yapıldı. Önceki sene sekizinci sınıfta olan üçüz öğrenciler ise mezun oldu.

- "Tamamen tesadüf"

Okulun müdür yardımcısı Aydın Tavşancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikiz öğrenci sayısının çok olması nedeniyle yapılan haberler sonrasında okula ilginin arttığını söyledi.

Geçen eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından okulu arayan bazı ikiz velilerinin adresleri tutmamasına rağmen çocuklarını bu okula göndermek istediklerini aktaran Tavşancıoğlu, şunları belirtti:

"Geçen yıl okulda toplam öğrenci sayısına göre önemli miktarda ikizimiz ve bir de üçüz öğrencimiz vardı. Bu konunun haber olmasından sonra bizi arayıp, 'Siz artık ikizler ortaokulu oldunuz. Biz de ikiz çocuklarımızı size göndermek, sizin okulunuzda okutmak istiyoruz. Böyle bir ayrıcalığımız olabilir mi?' diye sorularla karşılaşıyoruz. Biz adrese dayalı kayıt yapıyoruz. Bunun dışındaki taleplere cevap veremedik."