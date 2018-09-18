"İkizler okulu" yenilerine kapılarını açtı

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de geçen yıl 33 ikizin eğitim gördüğü ortaokula bu yıl 8 ikiz kayıt yaptırdı.
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullardaki yerini aldı. Bin kişinin eğitim gördüğü Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, bu yıl da ikiz öğrencileriyle dikkati çekiyor.
Geçen yıl 33 ikiz ile bir üçüzün bulunduğu okula bu yıl 8 ikizin kaydı yapıldı. Önceki sene sekizinci sınıfta olan üçüz öğrenciler ise mezun oldu.
- "Tamamen tesadüf"
Okulun müdür yardımcısı Aydın Tavşancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikiz öğrenci sayısının çok olması nedeniyle yapılan haberler sonrasında okula ilginin arttığını söyledi.
Geçen eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından okulu arayan bazı ikiz velilerinin adresleri tutmamasına rağmen çocuklarını bu okula göndermek istediklerini aktaran Tavşancıoğlu, şunları belirtti:
"Geçen yıl okulda toplam öğrenci sayısına göre önemli miktarda ikizimiz ve bir de üçüz öğrencimiz vardı. Bu konunun haber olmasından sonra bizi arayıp, 'Siz artık ikizler ortaokulu oldunuz. Biz de ikiz çocuklarımızı size göndermek, sizin okulunuzda okutmak istiyoruz. Böyle bir ayrıcalığımız olabilir mi?' diye sorularla karşılaşıyoruz. Biz adrese dayalı kayıt yapıyoruz. Bunun dışındaki taleplere cevap veremedik."
Tavşancıoğlu, geçen sene Guinness rekorlar kitabına başvurduklarını, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de bu konuda kendilerini desteklediğini bildirerek, ABD'den bir okulun da 44 ikizle müracaat yaptığını dile getirdi.
Okula bu yıl adresi uygun olan 8 yeni ikiz çocuğun kaydolduğunu anlatan Tavşancıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Bunların bir araya gelmesi bilinçli bir iş değil tamamen tesadüf. Okul bölgede talep gören bir okul. Belki onun etkisi var. Ana sınıfında bir, beşinci sınıflarda 7, altıncı sınıflarda 12, yedinci sınıflarda 11 ve sekizinci sınıflarda 2 olmak üzere toplam 33 ikizimiz var. Geçen sene sekizinci sınıftaki üçüzlerimiz mezun olduğu için bu sene üçüzümüz yok. Altıncı sınıftaki ikizlerden bir grup nakille başka okula geçiş yaptı. Sekizinci sınıflardan 5 ikiz grubu mezun etmiştik. Yeni gelenler oldu, sayı dengelendi. 33 ikizle şu anda eğitime devam ediyoruz."
-"Haberlerde duymuştum"
Okula bu yıl kayıt olan 5. sınıf öğrencisi Kerem Çakır, ikizi Arda ile aynı okulu paylaştıklarını ancak anneleri aynı sınıfta olmalarını istemediği için farklı sınıflarda ortaokula başladıklarını söyledi.
İkizi olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Çakır, "Annem 'Yaramazlık yapabiliriz' diye aynı sınıf istemedi. İkiz olmak güzel bir his. Görünüş olarak çok benzemiyoruz ama davranışlarımız benziyor. Bazen karıştıranlar oluyor." dedi.
İkizi Irmak ile 5. sınıfa başlayan Deniz Cemre İçen de kardeşiyle ilkokulda aynı sınıfı paylaştıklarını anlatarak, "Bu okulda çok sayıda ikiz olduğunu haberlerde duymuştum. Diğer ikizlerle tanışmadım henüz, tanışacağız." diye konuştu.
Irmak İçene de ikiziyle aynı okulu paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okulda bu kadar fazla ikizin bir arada olmasının güzel bir duygu olduğunu belirtti.
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