İkizler Projesi filminin ön gösterimine 10 çift kişilik bilet hediye ediyoruz

Yenilikçi bir aksiyon filmi olan İkizler Projesi, bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, gizemli, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan’ın hikayesini konu alıyor. 3D+ HFR teknolojisi ile çekilen filmde sevilen aktör Will Smith’i hem 51 yaşında bir suikastçıyı hem de 23 yaşında, onu öldürmeye çalışan bir suikastçı rolünde izliyoruz.

İkizler Projesi (Gemini Man), izleyicilere daha önce beyaz perdede hiç görmediği yeni seviye 3D HD izleme deneyimini yaşatıyor. Filmin yönetmeni "Pi'nin Yaşamı", Brokeback Mountain, Lust & Caution, Kaplan ve Ejderha, Özgür Woodstock gibi yapımlara imzasını atan Oscar ödüllü film yapımcısı Ang Lee. Sevilen aktör Will Smith’in başrolünü üstlendiği filmde ayrıca Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong rol alıyor.

Yenilikçi bir aksiyon filmi olan İkizler Projesi, bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, gizemli, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan’ın hikayesini konu alıyor.



