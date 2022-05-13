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İkizlere hamile kadının ölümünde yeni gelişme! Banyoda bulunmuştu... Kocası yeniden gözaltına alındı

13.05.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de, iki çocuk annesi olan ve aynı zamanda iki bebek bekleyen Hatice Çaltı, yaşadığı evin banyosunda ölü bulunmuştu. 5 aylık hamile olan kadının kalp krizi geçirdiği düşünülürken, yapılan ön otopside boğazında morluklar ve kollarında boğuşma izleri bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan koca, serbest bırakılırken, savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alındı.

İkizlere hamile kadının ölümünde yeni gelişme! Banyoda bulunmuştu... Kocası yeniden gözaltına alındı

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı’dan (43) uzun süre haber alamayan yakınları, kadının erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BANYONUN KÜVETİNDE BULUNDU

Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelip odaları kontrol eden polis ekipleri, Çaltı’yı banyonun küvetinde hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı’nın öldüğü belirlendi. İlk belirlemelere göre kadının kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, Çaltı’nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı’nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ÖN OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının bu sabah saatlerinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda ön otopsisi tamamlanınca korkunç bir detay da ortaya çıktı. Çaltı’nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı’nın tırnaklarında deri dokuları bulundu ve adli tıp incelemesine gönderildi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Yapılan ön otopsinin ardından genç kadının öldürülmüş olabileceği kesinlik kazanırken; şüpheli olarak Çaltı’nın 46 yaşındaki eşi R. Ç. gözaltına alındı. Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen R. Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SAVCI ANINDA İTİRAZ ETTİ

Buldan Cumhuriyet Savcısının karara hemen itiraz etmesi üzerine aynı gece görülen Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada itirazın kabulüne ve şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Şüpheli adli kontrolle serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alındı. Bugün 1.ağır cezaya sevk edilecek. (İHA)

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