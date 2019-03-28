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İkizleri boğulmaktan kurbağa adamlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 20:16 | Son Güncelleme

Samsun'da, iskeleden denize atlayan bedensel engelli kardeşini kurtarmak için suya giren genci ve ikizini, kurbağa adamlar çıkardı - Durumu ağır olan ikizler tedavi altına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde iskeleden denize atlayan bedensel engelli kardeşini kurtarmak için arkasından suya giren genci ve ikizini, kurbağa adamlar çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çobanlı Halk İskelesine gelen bedensel engelli Murat Ü, telefonla ailesini görüntülü aradı.

Ailesinden helallik isteyen Murat Ü, bir süre sonra iskeleden denize atladı. Görüntülü aramadan sonra kardeşini kurtarmak için iskeleye gelen Yunus Ü. de hemen suya atladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar sevk edildi.

Kurbağa adamlar 20 dakika içinde ikizleri sudan çıkarttı. Kardeşlere ilk müdahaleyi yapan 112 Acil Servis ekipleri, Murat Ü'yü özel bir hastaneye, Yunus Ü'yü ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

İkizlerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Atakum boğulma ikiz kardeş Kurbağa adamlar Samsun

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