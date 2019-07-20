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İkizleri ile birlikte 3 çocuğu engelli aile zor durumda

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

AVCILAR’da Serebral Palsi (beyin felci) hastası ikizlerinin yanı sıra sara hastası zihinsel kızları bulunan Aymak çifti, çocuklarının durumu karşısında çaresiz kaldı.

İkizleri ile birlikte 3 çocuğu engelli aile zor durumda

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da Serebral Palsi (beyin felci) hastası ikizlerinin yanı sıra sara hastası zihinsel kızları bulunan Aymak çifti, çocuklarının durumu karşısında çaresiz kaldı. Boyacı baba Bülent Aymak, sık sara nöbetine giren kızı için eşine destek olmak istediğini bu nedenle 8 kez işsiz kaldığını söyledi.
Cihangir Mahallesi’nde oturan Semiha (41) ile Bülent Aymak (42) 2001 yılında evlendi. Çiftin aynı yılın sonunda dünyaya gelen ve Aleyna ismini verdikleri kızlarına epilepsi teşhisi konuldu. Aynı zamanda zihinsel engelli olan Ayeyna Aymak haftada 1 gün hastaneye götürülen, genç kız, zaman zaman günde 5-6 kez epilepsi nöbeti geçiriyor.
Dünyaya gelen dört çocuklarından sadece Seyitcan’ın (14) sağlıklı olduğunu belirten Semiha Aymak, ‘Sürpriz ikizlerimiz’ diye nitelendirdiği ‘Poyraz’ ile ‘Kubilay’ ismini verdiği çocuklarının 33 haftalık olarak dünyaya geldiğini söyledi. Anne Aymak, buna rağmen bebeklerinin sağlıklı gelişim gösterdiğini, 1 ay kuvözde kaldıktan sonra taburcu edildiğini belirterek, “Evde sürekli ağlıyorlardı. Damla verdiler ‘1 yaşına kadar ağlamaları normal’ dediler. Ancak, 6 aylıkken sıçramaya başladılar. Gittiğimiz nöroloji doktorumuz sıçrama ataklarını düzelteceğini söyledi. Testler yaptı. İkizlerime, Serebral palsi hastalığı teşhisi konuldu. Şu anda 6 yaşındalar, yürüyemiyor, ddesteksiz oturamıyorlar. Doktorların önerisi ile ikizleri sırayla oturttuğumuz alette 1’er saat ayakta bekletiyoruz. Çocuklarım belki yurt dışında tedavi edilebilir ama ona da gücümüz yetmiyor.” dedi.
Avcılar Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar, kendilerine sosyal medya hesaplarından ulaşan Aymak ailesini geçen 2 ay önce bir hayırsever ile birlikte ziyaret ettiklerini söyledi. Vardar, ellerinden geldiğince 3 aileye yardım etmeye çalıştıklarını ifade etti.
Boyacılık yapan, girdiği işlerden epilepsi nöbetine giren kızı ile ilgilenebilmek için sık izin alınca çıkarıldığını belirten Bülent Aymak, “3 engelli çocuğum ile çaresizim. Yüzde 100 engelli çocuklarım nedeniyle çalışamıyorum. Kızım sürekli nöbet geçiriyor. Eşime destek olmak için işe gidemiyorum” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

İkizleri ile birlikte 3 çocuğu engelli aile zor durumdaİkizleri ile birlikte 3 çocuğu engelli aile zor durumdaİkizleri ile birlikte 3 çocuğu engelli aile zor durumdaİkizleri ile birlikte 3 çocuğu engelli aile zor durumda

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