İkizleri Toprak ve Yağmur'un sevgisiyle kanseri yendi

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de 24 yıllık evliliğinin 16’ncı yılında tüp bebek yönetimiyle ikiz çocuğu olan Münevver Sert (48), çocuklarına daha fazla vakit ayırmak için işinden ayrıldığı dönemde göğüs ve lenf kanseri olduğunu öğrendi. Evlatlarına olan sevgisiyle kanseri yenen Sert, “Kanser hastalığına karşı beni ayakta tutan sadece ikiz çocuklarım oldu. İş yerinde kanser olduğumu öğrenenler beni ‘helalleşmek’ için aradılar. Ancak ben kanseri çocuklarıma olan sevgimle atlattım” dedi.

Eskişehir’de oturan Şadi ve Münevver Sert çifti, 24 yıllık evliliklerinin 16’ncı yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi oldu. Evlat hasreti sona eren Sert çift büyük mutluluk yaşarken, Münevver Sert 4 yaşına giren Toprak ve Yağmur adını verdikleri çocuklarıyla daha çok vakit geçirmek için 29 yıldır işçi olarak çalıştığı fabrikadan ayrıldı. Ancak muayene için gittiği hastanede göğüs ve lenf kanseri olduğunu öğrendi. 16 yıl sonra çocuk sahibi olmanın heyecanıyla kurduğu hayalleri gerçekleştirmek için tedavisinin yanı sıra tüm vaktini çocuklarıyla geçirdiğini anlatan Münevver Sert, şöyle konuştu;

“Tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi oldum. Çocuklar 4 yaşına geldiğinde daha iyi vakit geçirme hayallerim vardı. Bunun için işi bıraktım. 15 gün sonra göğüs ve lenf kanseri olduğumu öğrendim. Sonra kemoterapiler başladı. Hep çocuklarımı gözümün önüne getirdim. Kanser oldum diye, kenara çekilmedim. Kanseri çok ciddiye almadım, ‘niye ben?’ diye sormadım. İkiz çocuklarım vardı, okula başladılar, dersleri, bakımları ben 'kanser oldum' demeye bile fırsatım olmadı.”

4 YILDA KANSERİ YENDİ

İlk kanser olduğunu öğrendiğinde çocukları için üzüldüğünü ifade eden Sert, “Bana ilk kanser olduğumu söylediklerinde, oğlum çok nazlı yemeğini kendisi yemez, ona kim yemek yedirecek diye düşündüm. Kızımın saçları çok uzun, onun saçlarını kim tarayacak diye düşündüm. İlk cümlelerim bunlar oldu. İlk iki gün gözümde yaş oldu ama sonra normal hayatıma devam ettim. Tedavim başladı, çocukları okula götürdüm. Yemek, dersler...En çok üzüldüğüm ise tedavim sırasında onlara yemek yapamadım. Kanseri yendim, hastalığım geçti. Kanser hastası olduğum zaman Tepebaşı Belediyesi Anneler Tiyatrosu'yla tanıştım. Oyunlara çalışmak, ezber yapmak çok iyi geldi. Kanser, 'uğraşamayacağım senle' dedi ve gitti. İnşallah bir daha da gelmez” dedi. "KANSERİ ATLATMAMDAKİ TEK ŞEY ÇOCUKLARIMDI"

Göğüs ve lenf kanseri hastalığını çocuklarına olan sevgiyle yendiğini kaydeden Münevver Sert şunları söyledi:

“Evlat sevgisi öyle bir şey ki, kansersiniz ve belki öleceksiniz. Belki 1 ay sonra öleceksiniz, eşiniz, anneniz, hiç kimse aklınıza gelmiyor. Tek gözünüzün önünde 2 yavrunuz oluyor. Ben ölürsem onlara ne olur, kim bakar, kim giydirir bunları düşünüyorsunuz. Ben çocuklarımla olan rüyalarımda onları 23 Nisan’a hazırlamışım, güzel giydirmişim gibi rüyalar görürdüm. Kanser olduktan sonraki ilk 23 Nisan benim en güzel bayramım oldu. Onları çok güzel hazırladım ve onlarla birlikte yaşadım. Kanser beni sindirmedi, hayat enerjim arttı. Ötelediğim her şeyi öne çektim. İlk önce kendim iyiysem onlar iyi düşünerek normal bir hayat yaşadım. Kanseri atlatmamdaki tek şey çocuklarımdı, beni hayatta tutan onlardı. Onların yemeği, sevgisi, etkinlikleri. Kanser benim beynime hiç girmedi sadece bedenimdeydi. Çok fazla ciddiye almadım.”

"ARKADAŞLARIM HELALLİK ALMAK İÇİN ARADILAR"

Kanser tedavisi gördüğü sırada arkadaşlarının kendisini helallik almak için aradığını ve öleceğini düşündüklerini belirten Münevver Sert, “Çoğu insan kanser olduğunu bile söylemeye utanıyor. Kanser olduğumu öğrenen arkadaşlarım beni helalleşmek için aradılar. ‘Kanser olmuş ölecek, helallik isteyelim’ diye aradılar. Direk ‘bize hakkını helal et’ diyerek, aradılar. 'Niye helalleşiyoruz ben ölmeyeceğim' dedim. Kanserin çaresi var, kimse öleceğim diye düşünmesin. Kanser olanlar önce bu hastalığı kabullenmeli. Tedavisi zor bir süreç ama normal hayatıma devam ettim. Bol bol yürüyüş yaptım. Kanser olduğumu saklamadım. Çocuklarımdan da saklamadım, anne oldum, onları kucağıma aldım. Kanser oldum ama onu da yendim” ifadelerini kullandı.

Sert, şimdi Toprak ve Yağmur adını verdikleri ikiz çocuklarının 8 yaşına geldiğini ve her anlarını en iyi şekilde geçirmeye çalıştığını kaydetti.