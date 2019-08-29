İklim değişikliğine karşı başlattığı öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, ABD Başkanı Donald Trump'a iklim değişikliği konusunda bilime kulak vermesi çağrısında bulundu.

Thunberg, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'dan 15 gün önce açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a ulaştı.

BM İklim Zirvesi'ne davet edilen ve uçakla gitmeyi reddederek sıfır karbondioksit salınımlı, güneş panelleriyle elektrik üreten bir yelkenliyle 14 Ağustos'ta İngiltere'nin güneyindeki Plymouth kentinden yola çıkan ve hava koşulları nedeniyle bir gün gecikmeli olarak New York'a ayak basan Thunberg, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yolculuğun zorlu olmasına rağmen iyi geçtiğini ve bir fark yaratmak istediğini belirten Thunberg, "İklim değişikliğine neden olan bizden önceki nesiller, bize normal çocuklar gibi olmamızı söylemesin çünkü bu krizi onlar yarattı, bizler de onların arkasını temizlemeye çalışıyoruz." dedi.