İklim Aktivisti Greta’dan Liderlere: ‘Artık Saklanamazsınız’

Uluslararası toplumun dikkatini iklim değişikliğiyle mücadeleye çekmek için gösterdiği çabayla bilinen 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Birleşmiş Milletler iklim zirvesindeki konuşmasında dünya liderlerine “Artık saklanamazsınız” sözleriyle seslendi.

Madrid’de Cuma günü öğleden sonra düzenlenen gösterilerden birine katılan Greta Thunberg bir kültür merkezinde konuştu. Thunberg, “İnsanlar iklim ve çevrenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü durum yüzünden acı çekiyor ve ölüyor. Artık daha fazla bekleyemeyiz” dedi. Genç aktivistin konuşması sık sık “Seni seviyoruz Greta” sloganlarıyla kesildi.

Thunberg yaptığı konuşmada dünya liderlerinin artık daha fazla saklanamayacaklarını anlamaları için elimizden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. “Büyük bir ivme kazanıyoruz. Daha da büyüyoruz. Sesimizi daha çok duyuruyoruz. Ancak bu siyasi eyleme dönüşmüyor” şeklinde konuştu.

Greta Thunberg’e basından ve genç aktivistlerden yoğun ilgi

Thunberg’in iklim zirvesine gelişine basının yoğun ilgisi ve destekçilerinin coşkusu, genç aktivistin geçtiğimiz yaz İsveç parlamentosunda greve başlamasından bu yana iklim aktivizminin krizi nasıl siyaset gündeminin üst sıralarına taşıdığının göstergesi.