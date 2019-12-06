İklim Aktivisti Greta’dan Liderlere: ‘Artık Saklanamazsınız’

Uluslararası toplumun dikkatini iklim değişikliğiyle mücadeleye çekmek için gösterdiği çabayla bilinen 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Birleşmiş Milletler iklim zirvesindeki konuşmasında dünya liderlerine “Artık saklanamazsınız” sözleriyle seslendi.
Madrid’de Cuma günü öğleden sonra düzenlenen gösterilerden birine katılan Greta Thunberg bir kültür merkezinde konuştu. Thunberg, “İnsanlar iklim ve çevrenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü durum yüzünden acı çekiyor ve ölüyor. Artık daha fazla bekleyemeyiz” dedi. Genç aktivistin konuşması sık sık “Seni seviyoruz Greta” sloganlarıyla kesildi.
Thunberg yaptığı konuşmada dünya liderlerinin artık daha fazla saklanamayacaklarını anlamaları için elimizden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. “Büyük bir ivme kazanıyoruz. Daha da büyüyoruz. Sesimizi daha çok duyuruyoruz. Ancak bu siyasi eyleme dönüşmüyor” şeklinde konuştu.
Greta Thunberg’e basından ve genç aktivistlerden yoğun ilgi
Thunberg’in iklim zirvesine gelişine basının yoğun ilgisi ve destekçilerinin coşkusu, genç aktivistin geçtiğimiz yaz İsveç parlamentosunda greve başlamasından bu yana iklim aktivizminin krizi nasıl siyaset gündeminin üst sıralarına taşıdığının göstergesi.
Madrid tren istasyonuna geldiğinde Greta’yı onlarca gazeteci, çok sayıda genç aktivist ve aileleri karşıladı.
Madrid’e tren ve elektrikli taksiyle gitti
Karbon salımıyla iklimi olumsuz etkilememek için uçak yolculuğu yapmak istemeyen Greta Thunberg, Eylül ayındaki BM Zirvesi’ne katılmak üzere Atlas Okyanusu’nu geçmişti.
Madrid’deki iklim toplantısına da Lizbon Limanı’ndan trenle ve Madrid tren istasyonundan da zirve alanına kırmızı elektrikli taksiyle gitti.
Portekiz ve İspanya başkentleri arasındaki 210 kilometrelik mesafeyi 10 saatte giden tren Salamanca’da sınırı geçtikten sonra dizel motorla çalışıyor.
İklim zirvesi Pazartesi günü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “Gezegen yanarken oyalanan nesil olmayın” çağrısıyla başlamıştı. 13 Aralık’ta tamamlanacak olan toplantıda, felaket düzeyinde bir küresel ısınmanın önlenmesi için, 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın nasıl uygulanacağı konusunda ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının aşılması amaçlanıyor.
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