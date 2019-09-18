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İklim aktivistinden ABD'li siyasetçilere "yeterince çalışmıyorsunuz" serzenişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

İklim aktivisti Greta Thunberg, ABD Senatosu'nda bir araya geldiği siyasetçilere iklim değişikliğiyle yeterince mücadele etmediklerini söyledi

İsveç parlamentosu önünde iklim değişikliğine dikkati çekmek için başlattığı "Fridays For Future" eylemleriyle öğrenci protestolarının sembolü haline gelen iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD'li siyasetçilere iklim değişikliğiyle yeterince mücadele etmediklerini söyledi.

BBC'nin haberine göre, Thunberg, Washington'da bir araya geldiği ABD Senatosu'nun iklim değişikliğiyle mücadeleden sorumlu üyelerine hitaben "Biliyorum deniyorsunuz, ama yeterince sıkı çalışmıyorsunuz. Üzgünüm." dedi.

İklim değişikliğiyle mücadeleden sorumlu ekibin lideri Senatör Ed Markey, Greta Thunberg için "süper güç" nitelendirmesi yaparak "Meseleye daha önce hiç olmadığı kadar dikkat çektiniz." ifadesini kullandı.

Thunberg, Washington'da kendisinden "gezegenimizin en büyük savunucularından biri" diye bahseden eski ABD Başkanı Barack Obama ile de görüştü.

ABD'nin New York kentinde bir milyondan fazla öğrenci, cuma günü okula gitmeyerek iklim değişikliğine karşı başlatılan "Fridays For Future" eylemlerine katılacak. Cuma günkü protestolarda Greta Thunberg de yerini alacak.

İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen Thunberg, 23 Eylül'deki BM İklim Zirvesi'ne de iştirak edecek.

Thunberg, Ağustos 2018'de İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için parlamento önünde oturma eylemleri başlatmış, aktivist "Fridays For Future" eylemleri ile Avrupa'da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci protestolarının sembolü haline gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Senatosu Greta Thunberg

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