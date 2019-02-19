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"İklim Biliminin Babası" Wallace Smith Broecker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:57 | Son Güncelleme

"İklim Biliminin Babası" Wallace Smith Broecker öldü

NEW YORK (AA) - "İklim Biliminin Babası" olarak anılan ABD'li bilim adamı Wallace Smith Broecker hayatını kaybetti.

Columbia Üniversitesi Lamont-Doherty Dünya Gözlemevinden yapılan açıklamada, Broecker'in New York'ta 87 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Atmosferde artan karbondioksit seviyelerinin belirgin ısınmaya neden olacağını öngören 1975 yılındaki makalesiyle "küresel ısınma" ifadesinin yaygın kullanımına öncülük eden Broecker, hava sıcaklığından yağmur dağılımına kadar her şeyi etkileyen küresel okyanus akıntı ağının önemini tespit eden ilk kişiydi.

Broecker, bu ağın "iklim sisteminin Aşil topuğu" ve anlaşılamayan nedenlerden hızla değişebilecek hassas bir olgu olduğunu, sera etkisi yaratan gazların çoğalmasının yarattığı ısınmanın okyanus akıntılarını çarpıcı biçimde etkilemek için yeterli olabileceğini savunuyordu.

Wallace Smith Broecker, 1997 yılında Associated Press (AP) ile yaptığı söyleşide iklim sistemi için "öfkeli yaratık" benzetmesini yapmış ve insanlığın "bu öfkeli yaratıkla oyun oynadığını" dile getirmişti.

Ulusal Bilim Madalyası sahibi Broecker, Ulusal Bilim Akademisi üyesiydi.

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iklim bilimi Wallace Smith Broecker

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