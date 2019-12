İklim değişikliği: 2010'lu yıllar 'tarihin en sıcak 10 yıllık dönemi olacak'

Bilim insanları 2010-2019 yılları arasındaki hava sıcaklıklarının, tarihteki en sıcak on yıl olduğundan 'neredeyse emin' olduklarını açıkladılar.

Her iki kutuptaki buz kütleleri eriyor ve uydu ölçümlerinin başladığı 1993'ten beri su seviyelerinin yükselişi hızlanmış durumda.

WMO, son on yıldak ısınmanın doğal yaşamı olumsuz etkilediğini kaydediyor.

WMO son on yılda gözlemlenen rekor sıcaklıkları açık bir şekilde sera gazı salınımına bağlıyorlar - bunlar araba kullanmak, ağaçları kesmek ve kömür kullanmak gibi beşeri faaliyetlerden kaynaklanıyor.

"'Yüzyılda bir' görülen sıcak hava dalgaları ve seller, hayatın bir parçası haline geliyorlar. Bahamalar'dan Japonya'ya ve Mozambik'e kadar uzanan ülkeler, tropikal tayfunların etkileriyle boğuştular.

"Kuzey Kutup Bölgesi ve Avustralya boyunca yangınlar meydana geldi."

1980'lerden beri, her on yıl, kendisinden bir önceki on yıldan daha sıcak oldu.

Raporun sonuçlarına endişeyle yaklaşan başka bilim insanları da oldu.

Bristol Üniversitesi'nden Joanna House, "2019'da iklim değişikliğinin hayatların kaybolmasına, sağlığın bozulmasına, gıda güvensizliğine ve insanların evlerini terk etmek zorunda kalmasına ne kadar da fazla yol açtığını görmek şoke edici" diyor.

"Verilerin ve öngörülerin farkında olan bir iklim değişikliği uzmanı olarak bile, bu durumu çok üzücü buluyorum. Daha fazla rahatsız edici olan ise bunun hakkında ne kadar uzun süre, ne kadar az şey yapmış olmamız. Bilgiye, çözüme sahibiz, şu an yapmamız gereken acil harekete geçmek."

Rapor, Madrid'de gerçekleşen küresel iklim değişikliği görüşmeleri sırasında açıklandı.